Iago, hijo de Adriana Lavat y Rafa Márquez, cambió el fútbol por una carrera como cantante y así suena

Con solo 22 años, Santiago Rafael Márquez Lavat decidió cambiar de rumbo su vida y su carrera.

En días recientes, el hijo de Adriana Lavat y el exfutbolista Rafa Márquez fue noticia porque impulsa su carrera como cantante.

Para triunfar en la música, Santiago Rafael se hace llamar Iago, y apuesta por su propuesta artística como nuevo talento.

“Cuando pasaba malos momentos en el futbol, en la vida, lo primero que hacía y hago es escuchar música, más de este tipo de género que me pone de buenas, que me dan ganas de cantar y bailar”, admitió a Televisa Espectáculos.

Cuando le preguntaron por qué dejó la cancha por el escenario, reconoció: “Lo hice porque el escuchar canciones, música, y que me ponga de buenas, qué mejor que hacerlo yo”.

Iago no quiere encasillarse, sino explorar distintos géneros musicales. Sin embargo, para empezar, apuesta por el sonido urbano.

“Al inicio de la carrera es empezar con urbano, pero algún punto de la carrera quisiera hacer regional, baladas, hip hop, tipo Luis Miguel, Juan Gabriel, hasta con Maná me gustaría colaborar”, le dijo a Televisa Espectáculos.

En cuanto a consejos que le han dado sus padres, Iago dice: “Me ha dicho que no me desespere, que mantenga los pies en la tierra, que me mantenga humilde. Que lo que me enseño el fútbol lo aplique, la disciplina y el trabajo para lograr los sueños”.