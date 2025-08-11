Arrasa La Casa de los Famosos México: Este fue el rating de la segunda gala de eliminación

En la segunda semana de La Casa de los Famosos México es incuestionable que es todo un fenómeno, tanto en redes sociales, como en la televisión.

La tercera temporada ha cosechado sus primeros récords de audiencia, y durante la segunda gala de eliminación, no fue la excepción.

Y es que lideró la audiencia dominical de la televisión abierta en vivo en México, con 13.7 millones de personas.

Por si fuera poco, sumó más de 11.2 millones de votos, lo que generó un récord, pues fueron 57% más que la semana anterior. Esos millones de votos fueron la voz del público, que decidió qué habitante permanecía, y quién se iba.

En la segunda gala de eliminación, Adrián Di Monte se convirtió en el habitante eliminado. Priscila Valverde, Alexis Ayala y Mar Contreras volvieron a La Casa, para seguir dando batalla.

Adrián Di Monte José Luis Ramos

Desde su estreno, ha sido un éxito

En su estreno, La Casa de los Famosos fue lo más visto en México, con 12 millones de personas en vivo, y #1 en tendencia nacional.