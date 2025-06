Julián Gil confesó que tiene miedo de su matrimonio con Valeria Marín: ¿fue una indirecta para Marjorie de Sousa?

El reality “Secretos de pareja” ha hecho que varios de los matrimonios más famosos de la farándula expongan a detalle sorprendentes aspectos de su intimidad. Es el caso de Julián Gil, que se atrevió a decir que tiene miedo de su futuro con Valeria Marín por algo podría estar relacionado con Marjorie de Sousa y lo que pasó en su noviazgo.

Julián Gil le reveló a Valeria Marín cuál es su mayor temor como esposo

Después de las impresionantes declaraciones que hizo respecto a la presunta violencia que sufrió con Marjorie de Sousa, Julián Gil fue brutalmente honesto con su actual esposa. Fue así como Julián Gil aceptó que quiere tener un hijo con Valeria Marín, pero este paso también le hace sentir miedo por cómo podría cambiar su matrimonio, en especial porque es consciente de que la periodista le ayudó a superar muchas cosas de su pasado.

“Independientemente de lo que haya vivido, que es algo que tú ya sabes, sí quiero que seas la mamá de un hijo mío. Sí quiero que tengamos hijos, cuando tú quieras, me encantaría que lo busquemos juntos, que sea un niño o una niña deseada. Y también te quiero agradecer que me hayas recogido en mi peor momento, cuando pensé que nunca más en mi vida iba a poder amar, me enseñaste que sí se puede”, dijo entre lágrimas el argentino, protagonizando un momento que emocionó a Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald, que también forman parte de este polémico programa.

¿Qué pasó con Julián Gil y Marjorie de Sousa?

El romance entre los actores ha sido uno de los más polémicos en el mundo del espectáculo, en especial porque su separación se complicó por la custodia de su hijo. Y es que cabe recordar, aunque Marjorie de Sousa y Julián Gil quisieron darse otra oportunidad por el nacimiento del pequeño Matías, poco después decidieron concluir definitivamente su relación.

Julián Gil y Marjorie de Sousa enfrentaron un largo proceso penal por su hijo Matías Instagram

En un principio esto se habría dado en buenos términos, pero al momento de establecer cómo llevarían los cuidados del menor, tuvieron varias diferencias que los llevaron hasta los juzgados. Esto propició que el villano de “Por amar sin ley” no pudiera ver a su hijo sin supervisión de especialistas, hasta que finalmente dejó de tener visitas, razón por la que en diversas ocasiones ha hecho súplicas para que les permitan pasar tiempo padre e hijo.