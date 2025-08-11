Suscríbete
Adrián Di Monte agradece que no fue el primer eliminado, pero admite que La Casa “es muy difícil”

Está feliz por volver con su esposa, y sabe que Cuarto Noche van por Ninel y Facundo.

August 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
adrian-di-monte-salida.jpg

Adrián Di Monte

José Luis Ramos

“Estoy eternamente agradecido con el público mexicano porque creí que me iban a sacar a la primera”, fue parte de las primeras declaraciones de Adrián Di Monte tras salir de La Casa de los Famosos México.

El cubano se casó a inicios de julio con Nuja Amar, por lo que siempre dijo lo mucho que la extrañaba y cuánto añoraba irse de luna de miel como recién casados.

El público se lo concedió, y la noche del 10 de agosto, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo habitante eliminado de La Casa de los Famosos México. Al reencontrarse con su esposa, el amor estaba en el aire:

adrian-esposa.jpg

Adrián Di Monte y su esposa

José Luis Ramos

“Es el proyecto más difícil”

En la postgala, con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Adrián Di Monte confesó que La Casa... es muy difícil, sobre todo por el encierro. Asimismo, agradeció que no lo eliminaron de primera, y confesó lo que sintió al romper récord de posicionamientos en la primera gala de eliminación, y luego no tener ninguno en la segunda gala.

“Se siente cabrón que todos se pongan detrás de ti. Yo sabía que muchos se sentían mal, pero estaba contra tres damas, simplemente me lo tomé tranquilo. Cuando vas a La Casa de los Famosos México, que por cierto es el proyecto más difícil que he hecho, no te lo puedes tomar a mal, tienes que compartir con tus compañeros y ver al ser humano detrás del personaje.

Al respecto de personajes, dijo: “Yo bauticé a Ninel como Regina George como ‘Mean Girls'; le dije a Priscila: ‘si me voy yo, pero puedes brillar más solita, no seas del séquito’. Priscila es una chica muy inteligente; todos, la verdad. El encierro es lo que más pega”.

“Le agradezco al público porque cuando estás en el carrusel, y cuando veo que caigo en el otro lado, estaba diciendo ‘gracias, Dios mío’. Sí me pesó mucho estar dentro, no dormía, yo estaba sufriendo ahí dentro y dije ‘solo si el público me vuelve a salvar, me pongo los pantalones para dar lo que tengo que dar; si me decían vete a casa, soy feliz’”, admitió.

En tanto, los habitantes lo despidieron con su ya tradicional ritual...

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
