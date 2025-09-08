José Ron vive el momento más grande de su vida: “Estoy orgulloso de ser la persona que soy”
El actor y cantante confiesa que antes del éxito tuvo momentos de quiebre, pero el amor de su familia, su fe, disciplina y sus inquebrantables ganas de alcanzar sus sueños lo salvaron.
En la memoria de José Ron todavía late ese adolescente que, en Guadalajara, soñaba con los reflectores.
Desde entonces ya perseguía su sueño en la música, uno de sus grandes amores: “En aquel entonces estaba imitando a los Backstreet Boys. Mi sueño era estar en una boy band; de hecho, cuando llegué a la Ciudad de México tenía la ilusión de encontrar una, pero al final no se dio y creo que como dice la frase: ‘Uno propone y Dios dispone’”, relata a TVyNovelas con una sonrisa que mezcla nostalgia y gratitud.
En ese momento, Ron no imaginaba que el destino lo llevaría primero por el camino de la actuación, y que más tarde tendría su propia banda: Koktel. Hoy, con más de dos décadas de carrera, el actor se siente en plenitud: “Hago las dos cosas que amo, y eso es un regalo enorme”, enfatiza.
Su historia; sin embargo, no fue una línea recta. Al llegar a la Ciudad de México, la gran urbe le mostró la cara dura de la soledad. Sin familia ni amigos cercanos, tuvo que aprender a abrirse camino entre audiciones, dudas y despedidas:
“Me acuerdo de lo complicado que era cada vez que dejaba Guadalajara y despedirme de mi gente. He pasado todo un proceso en mis más de 20 años que llevo radicando aquí, he tenido momentos buenos, malos, pero miro atrás y me siento contento del recorrido porque no ha sido fácil y todo ha valido la pena”, confiesa durante la amena entrevista que concedió a este medio en la intimidad de su casa.
Aunque admite que en algún momento “perdió el piso”, fueron el apoyo de su familia y su fe los que lo regresaron a su centro:
“Desde que salí del CEA no he parado de trabajar, todos los años he tenido proyectos y me siento bendecido por ello, pero yo me encontré con otras dificultades en el camino: económicas, de soledad… y también, de repente, uno pierde el piso y viene la fiesta, el relajo… son tantas cosas que te mueven, como esta parte de salir en la tele, y si no tienes los pilares de la familia y el amor de Dios te puedes perder”.
Afortunadamente, en su caso, no fue así: “Me di cuenta a tiempo de que eso no era a lo que yo había venido aquí, y hoy estoy orgulloso de mi vida, de ser la persona que soy: un hombre entregado, disciplinado, que lucha por sus sueños”.
“Todo lo que pasé me ayudó a madurar y a valorar, porque me hizo recordar quién soy y de dónde vengo; creo que todo lo que he vivido me ha servido para mi crecimiento y para ser un mejor ser humano”.
