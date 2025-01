El polémico VIDEO de Cazzu por el que está siendo duramente criticada: ‘Qué decepción’

Cazzu es una de las artistas femeninas más influyentes en el panorama del género urbano, especialmente en el trap, nicho que es su especialidad y ha logrado conquistar a lo largo de sus más de siete años de trayectoria gracias al inigualable estilo que posee. Sorpresivamente, este talento a la hora de componer, ahora podría jugarle en contra y provocar su “caída” debido a un polémico video que se hizo viral y ha causado opiniones divididas.

Tunden a Cazzu por un controvertido VIDEO que hizo enfurecer al público

El sello artístico de Cazzu se distingue por ser sumamente versátil, pues la argentina ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de adaptarse a cualquier tipo de género sin perder nunca su esencia. Es por esto que su amplia lista de canciones incluyen letras de distintas temáticas, entre las que destaca “Nena trampa”, que aunque es uno de sus mayores éxitos, recientemente la puso bajo los reflectores por una insólita razón.

Y es que en su afán de querer reconocer su talento lírico, una cuenta de Instagram dedicada a subir contenido de Julieta Cazzuchelli, rescató un clip en el que aparece interpretando las estrofas más controversiales de este sencillo lanzado en 2022. No obstante, las cosas no salieron como se esperaba, pues en lugar de enaltecer el trabajo de la rapera, terminó por exponerla a un fuerte escándalo que le valió varias críticas y despertó la indignación de una parte del público.

Lo anterior debido a que en una de las frases, Cazzu hizo referencia a Dios, señalando que “no se dobla ante él” debido a que es hombre, una comparación que resultó irrespetuosa para los internautas. Dicha oración dice: “Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre y yo por un hombre no me quiebro”.

¿Qué dijeron los fanáticos de Cazzu por su polémica canción?

Como era de esperarse, este video rápidamente se llenó de comentarios y dio paso a un llamativo debate, en el que usuarios le recriminaron a Julieta Cazzuchelli la manera tan despectiva en la que habló de la religión.

“Me parecía bien, hasta que puse atención a esta parte”, "¿Dios es hombre? Cazzu, yo te amo, pero ahí no es”, y “Qué decepción, con Dios no”, fueron algunos de los juicios emitidos en contra de la artista, que hasta el momento, no ha reaccionado a esta polémica provocada por una canción que lanzó al mercado hace más de dos años.