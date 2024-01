Ariel López Padilla se solidariza con hijo de Mariana Levy: “José Emilio es parte de mi familia”

Gran controversia ha desatado el distanciamiento entre el hijo de Mariana Levy, José Emilio, y su padre, José María Fernández ‘El Pirru’; en diferentes ocasiones el joven de 19 años ha denunciado la nula atención de su progenitor, y en contraste el gran apoyo que ha recibido por parte de Ariel López Padilla, padre de su hermana María, quien lo considera, incluso, como un miembro de su familia.

“Yo no veo la vida de otra manera que no sea ayudar; si en ocasiones tendemos la mano a desconocidos, ¿por qué no ayudar a los nuestros? Si él está cerca de nosotros, si es hermano de mi hija, él es parte de mi familia, estamos porque somos un núcleo y eso se va a reflejar”.

El actor está consciente de que, al ser figura pública, este tipo de situaciones pueden llamar la atención; sin embargo, es algo que pasa en todas las familias.

“Esto aquí se vuelve público y hasta tema de conversación; pasa en todos lados, pero tam- bién se debe hablar de la forma en que se van arreglando las cosas y todo va to- mando su cauce”.

José Emilio vive a su manera el duelo por la muerte de su abuela, Talina Fernández, pero no deja de enfocarse en su trabajo, comenta Ariel. “Él está en sus proyectos, en lo del proceso de la casa... Hay que dejar que viva el duelo por su abuela a su manera; todo va a seguir su curso, hay que tener calma, todo está escrito”.

En relación al conflicto que tuvo con Ana Bárbara, su madre adoptiva, asegura que son etapas y confía en que el río retome su cauce y puedan resolver sus diferencias.

“¿Quién no hizo burradas cuando tenía esa edad? ¿Cuántas cosas del mundo quisieran haberse comido? ¿Cómo quisieras haber ido con tu mamá y tu papá y decir: ‘¡Les dije cosas horri- bles!’? La figura materna de José Emilio es Ana Bárbara, y ella, como buena mamá, se pondrá de acuerdo con él. Ella tiene muchos hermanos y mucha vocación de mamá; en ese sentido, mis respetos. No sé si yo tuviera esa capacidad, pero qué maravilla”

Algo que le tranquiliza es que Emilio cuenta no sólo con su apoyo, sino también con el de sus hermanos, quienes se preocupan por él; confía en que seguirán siendo una gran familia.

“De hecho, entre ellos tienen mucha comunicación, y eso ayuda, porque además no hay villanos. Son esas cosas que de pronto se entienden por la edad, por las circunstancias, la frustración, la soledad, y es ahí donde uno tiene que ser muy prudente, pero también muy asertivo; decirle: ‘Oye, no digas que estás solo, aquí nos tienes, aquí hay un plato de comida, aquí están tus otros hermanos; somos una familia, una tribu. No estás solo, estás acompañado y va madurando’. Conforme vaya solucionando sus problemas y vayan teniendo éxito en los negocios que le gustan él, va a ir aterrizando muchas cosas”.

José Emilio Levy reveló hace un tiempo que la relación con su padre se había roto por completo, y que Ariel López Padilla, papá de su hermana María, y su esposa, Paulina Mancilla, lo han apoyado desde entonces.

“Para mí, su papá es su papá, y hay que darle tiempo al tiempo”, expresó el actor.