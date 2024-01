José Eduardo Derbez revela más detalles enternecedores del embarazo de Paola Dalay

Hace unos días, José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay confirmaron que estaban embarazados; ahora, dieron más detalles sobre esta maravillosa noticia y cómo se enteraron de ello.

Fue el propio actor quien compartió la feliz noticia con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram , en la que aparece con Paola Dalay, unas imágenes del ultrasonido y unos zapatitos de bebé.

Ante el revuelo que despertó la próxima llegada de un nuevo integrante a la dinastía Derbez y el hecho de que Victoria Ruffo debutará como abuela con este bebé, José Eduardo y Paola concedieron una entrevista en la que brindaron más detalles del embarazo.

JOSÉ EDUARDO DERBEZ CONFIRMÓ QUE PAOLA DALAY TIENE CUATRO MESES DE EMBARAZO

Fue durante una charla para el programa matutino de Univisión Despierta América que José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablaron de su próximo debut como papás.

“Ya salí y le dije, lloramos, nos emocionamos, fue algo muy lindo, pero mucha sorpresa”

En la entrevista, José Eduardo Derbez reveló que a Paola ya se le empieza a notar su tierna pancita, aunque todavía no mucho ya que de acuerdo a lo que él confirmó, su novia tiene ya cuatro meses de embarazo: “Cuatro meses... está como que apenas ahí…”, aseguró el actor.

Por otro lado, la pareja relató cómo se enteró de la feliz noticia : “Se hace la prueba y la deja en el baño, entonces yo entré después”, narró José Eduardo; Paola Dalay, divertida, reveló que aunque él quiso ver la prueba primero, no supo leerla.

“Llego al baño y me quedo viendo, y dije ‘pero ¿qué es sí y qué es no?’... estaba la prueba y me quedé viendo un ratote, agarré mi teléfono y (...) hasta que era como un sí, sí, no hay de otra. Ya salí y le dije, lloramos, nos emocionamos, fue algo muy lindo, pero mucha sorpresa, te pasan mil cosas en la cabeza”, señaló José Eduardo.

La pareja aceptó sentirse emocionada ante la llegada del bebé, pero también aceptó que los nervios y el miedo también se han hecho presentes, ¡esperemos que todo salga bien para los futuros papás!