Jorge Martínez y Verónica Castro: un romance que terminó “bastante mal”

El galán argentino habla de cómo fue aquel polémico noviazgo de la década de los 80

September 11, 2025 • 
Alejandro Flores
Escena final de la telenovela “El rostro del amor”

En 1982, Verónica Castro tomó una decisión drástica: se mudó a Argentina para protagonizar “Verónica, el rostro del amor”.

Lo hizo justo después de haber hecho en México dos de sus más grandes éxitos: “El derecho de nacer” y “Los ricos también lloran”. La actriz ha explicado en varias entrevistas que la oferta argentina era muy buena para ella, que en ese tiempo era el sostén de su familia.
Su co protagonista, además, fue el gran galán de la televisión argentina de aquella época: Jorge Martínez.
No sabía Verónica que al irse firmaba dos destinos: el primero es un veto de Televisa porque Emilio Azcárraga, al enterarse de que su gran estrella se iba a Argentina decidió prohibirle la entrada a la televisora durante 5 años.
El segundo, un tórrido, apasionado, vertiginoso y misterioso romance con Jorge Martínez.

La historia de amor de Jorge Martínez y Verónica Castro

Ese amorío terminó sin mayores explicaciones públicas por lo que durante todos estos años han surgido teorías en torno a lo que pasó durante aquella telenovela en la que Verónica interpretó a una mexicana que huye a Argentina, perseguida por el papá de un ex novio que la acusa de haber causado la muerte de su hijo.

Martínez interpreta a un millonario de la industria del maquillaje que, a pesar de que tiene novia, se enamora de Verónica Castro e intenta conquistarla.
En la vida real, Jorge Martínez estaba casado y aún así se enamoró de Verónica... quien venía huyendo del veto de Televisa. Del noviazgo poco había hablado hasta ahora, que en una entrevista difundido por la creadora de contenido Jotax Digital.

“Fue la única relación que yo tuve que terminó mal”, reveló Martínez.

Jorge actualmente atraviesa por una crisis de salud y económica. A principios de este 2025 se dio a conocer que incluso pensó en “terminar con todo”, luego de que no encuentra oportunidades para trabajar.

¿Por qué terminaron Verónica Castro y Jorge Martínez?

El galán cuenta por primera vez la razón por la que, desde su punto de vista, la relación con Verónica Castro terminó mal.

“Ella quería que yo me fuera a México y yo me quería quedar en Buenos Aires”.

Jorge y Verónica se enamoraron en una telenovela

Cuando le preguntan si hubo cierto despecho en su noviazgo y rompimiento, Jorge lo niega.

“Eso no no hubo, fue una mala relación; al final nos separamos y listo... Fue abrupto también”.

Verónica estuvo cuatro años en Argentina y uno en Brasil antes de volver a México para tirunfar con Televisa otra vez a con la telenovela Rosa Salvaje.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
