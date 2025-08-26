Jorge ‘Coque’ Muñiz disfrutará de su primer Día del abuelo: “Es un regalo De Dios”

En exclusiva, Coque Muñiz nos cuenta cómo le ha ido en esta etapa que le ha cambiado la vida a él, a su padre y a toda la familia.

El 1 de marzo pasado, “Coque” Muñiz se convirtió en abuelo del pequeño José Manuel, fruto del matrimonio de su hija mayor, Marisol, y Manuel, su esposo. La llegada de este bebé a la familia les cambió por completo la vida.

El próximo 28 de agosto Coque celebrará por primera vez el Día del abuelo y está superfeliz. En exclusiva nos cuenta cómo ha vivido esta gran etapa junto a su esposa Mina y, desde luego, a su padre, don Marco Antonio Muñiz.

¿Qué sientes de ser abuelo?

Una alegría muy especial, es una forma de darte cuenta que valió la pena haber construido una familia y tener la oportunidad de disfrutar la felicidad de tu hija que va a ser mamá. Estar presente en ese momento, llevar a mi hija al hospital junto con su esposo -que por cierto es un tipazo-, y ver lo increíble que son las mujeres ¡es maravilloso! Yo dejé a mi hija en la noche en el hospital y a la mañana siguiente ya era mamá de un hermoso ser de luz que vino a darnos una profunda alegría. Se siente increíble ver que nació sano y presenciar el milagro de la vida

Entonces, acompañaste a tu hija hasta el final de su embarazo...

Sí, la última semana, cuando ya nos habían dado la fecha que estaba programado el parto porque fue cesárea, fuimos mis consuegros, algunos de los cuñados y toda la bola de chismosos hasta donde viven, porque para nosotros era una gran fiesta que queríamos disfrutar y así fue.

¿Qué sentiste cuando cargaste por primera vez a José Manuel?

Fue raro porque no sabía cómo, me costó trabajo saber si lo estaba haciendo bien, porque cuando te lo pasan para cargarlo por vez primera, todo mundo te da instrucciones, y creo que por eso lo empecé a disfrutar cuando él ya estaba más grandecito, ahora ya va a cumplir seis meses, ¡es un niño muy grandote! Lo he disfrutado mucho, ya lo he bañado y le he cambiado los pañales un par de veces, creo que esos son privilegios. Han sido muchas cosas muy lindas las que he sentido y que han ido creciendo al contacto con mi nieto, porque estoy experimentado algo que no había vivido hace 32 años. Además, es un niño muy risueño, con sus ojitos te dice todo, si está molesto, si se siente mal o si quiere comer, tiene unos ojitos muy expresivos. Es un verdadero regalo de Dios.

Dicen que se quiere diferente a los nietos que a los hijos... ¿Qué piensas?

Totalmente. Yo, por ejemplo, quiero estar siempre pendiente de lo que se necesite para mi nieto y trato de apoyar, pero ya no es decisión mía cómo lo vayan a educar, encaminar... y eso me da tranquilidad, saber que puedo dejarlo y que siempre va a estar bien. En cambio, con los hijos, tienes que estar al pendiente en todo momento, aunque tengan 30 años, si se van de viaje, les estás hablando, están fuera y les estás preguntando a qué hora llegan.

¿Cómo eras de papá? ¿Eras barco?

Superbarco, echaba a perder las reglas de Mina, mi esposa, quien siempre estuvo al pie del cañón. Si llegábamos a las tres de la mañana, a las seis ya estaba levantada para bañar y llevar a nuestros hijos a la escuela. Cuando yo viajaba, ella siempre estuvo pendiente de ellos, mis hijos estuvieron supercuidados por ella.

Y ahora que es abuela, ¿cómo lo vive?

Es la más feliz, se quedó con Marisol una temporada cuando estuvo recién parida, tuvimos la suerte de encontrar un lugar muy cercano a la casa de mi hija y Mina pudo estar muy cerquita de su hija apoyándola. Yo creo que, para las mujeres, cuando están pasando esta situación, uno de los personajes más importantes es la mamá, y Mina ha estado al pie del cañón porque ama a su hija.

Y tu papá, don Marco Antonio Muñiz, ¿cómo recibió a su bisnieto?

Fue uno de los encuentros más hermosos que he vivido, mi papá ya no viaja y estuvo todo el tiempo pendiente en el teléfono, una de sus nietas consentidas es Marisol, a todos los quiere mucho, pero con ella tiene una conexión especial. Y cuando mi papá ya conoció a su bisnieto, su cara de felicidad era verdaderamente increíble. La señora Jessica, que es su esposa, también estaba muy emocionada. Los dos se tomaron fotos con el bebé. Cuando fue el homenaje de mi padre, Marisol lo llevó vestido de smoking, mi padre se le quedaba viendo y dijo: “Y pensar que le llevo 93 años”.

Y tu hijo Axel, ¿te dará pronto un nieto?

Eso estoy esperando (risas). Él ya vive con su novia, pero cuando he platicado con él sobre el tema me dice que todavía no. Ahora es raro, los chavos se esperan bastante para decidirse. Yo sólo me esperé tres años (para tener a mis hijos) y creo que nos fue bien, pero cada pareja toma sus decisiones y cuando llegue otro nieto, será igualmente recibido con fiesta y todo.