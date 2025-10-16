Javier Camarena brilló en Gala Casa Colibrí 2025 en el MUAC, a beneficio de Fundación Antes de Partir A.C.

La noche del 15 de octubre se llevó a cabo la Gala Casa Colibrí 2025 a beneficio de la Fundación Antes de Partir A.C., que busca ampliar los cuidados paliativos infantiles en México.

Este concierto benéfico con uno de los tenores más famosos del mundo sirvió para recaudar fondos y abrir el segundo centro pediátrico de Fundación Antes de Partir A.C. en Veracruz, dedicado a niñas y niños con cáncer terminal.

Desde hace dos años, el reconocido tenor mexicano unió fuerza con Mariana Hernández, fundadora de la Asociación Antes de Partir, que brinda a los pacientes pediátricos con cáncer atención integral y especializada en cuidados paliativos mediante las áreas médica, psicológica y social.

Volver a México para presentarse, es importante para Javier Camarena. “Me fui a Suiza desde 2006 y siempre he buscado la oportunidad de venir a cantar a México, es mi casa, y siempre es un gusto poder venir a mi país”.

“Con esta iniciativa, que es apoyar a la Fundación Antes de Partir, y a Casa Colibrí, es algo que le añade un extra de emoción de gusto”.

Javier Camarena compartió: “Como testigo del trabajo de Casa Colibrí, me siento honrado de poder apoyar ahora a esta iniciativa de la nueva creación de Casa Colibrí en Veracruz. Es un gusto”.

“Ayudan a muchas familias, jóvenes y niños que atraviesan esta enfermedad tan terrible y fue una experiencia emotiva, conmovedora. Uno no se imagina todas las necesidades, lo complicado que es enfrentar una enfermedad de esta naturaleza”, dijo sobre Fundación Antes de Partir.

“Desde mi trinchera, mi misión es apoyar lo más posible a esta iniciativa. Dan una atención tan completa a las familias, que es lo que me motivó”.

Casa Colibrí en CDMX cuenta con 8 habitaciones temáticas, cómodas y perfectamente acondicionadas para atender las necesidades de pacientes que no pueden recibir tratamiento en sus domicilios o de aquellos pacientes foráneos que deben permanecer en la Ciudad de México para continuar con sus tratamientos.

Ofrecen cuidados paliativos. Terapias psicológicas, tanatológicas, complementarias y fisioterapia, ludoteca, spa y consultorio médico.

Puedes donar y sumarte a la causa AQUÍ.