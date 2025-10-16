Suscríbete
Famosos

Javier Camarena brilló en Gala Casa Colibrí 2025 en el MUAC, a beneficio de Fundación Antes de Partir A.C.

El tenor compartió su impecable talento en el proyecto que busca ampliar los cuidados paliativos infantiles en México.

October 16, 2025 • 
MrPepe Rivero
javier-camarena-.jpg

Javier Camarena

La noche del 15 de octubre se llevó a cabo la Gala Casa Colibrí 2025 a beneficio de la Fundación Antes de Partir A.C., que busca ampliar los cuidados paliativos infantiles en México.

Este concierto benéfico con uno de los tenores más famosos del mundo sirvió para recaudar fondos y abrir el segundo centro pediátrico de Fundación Antes de Partir A.C. en Veracruz, dedicado a niñas y niños con cáncer terminal.

Desde hace dos años, el reconocido tenor mexicano unió fuerza con Mariana Hernández, fundadora de la Asociación Antes de Partir, que brinda a los pacientes pediátricos con cáncer atención integral y especializada en cuidados paliativos mediante las áreas médica, psicológica y social.

Volver a México para presentarse, es importante para Javier Camarena. “Me fui a Suiza desde 2006 y siempre he buscado la oportunidad de venir a cantar a México, es mi casa, y siempre es un gusto poder venir a mi país”.

“Con esta iniciativa, que es apoyar a la Fundación Antes de Partir, y a Casa Colibrí, es algo que le añade un extra de emoción de gusto”.

Javier Camarena compartió: “Como testigo del trabajo de Casa Colibrí, me siento honrado de poder apoyar ahora a esta iniciativa de la nueva creación de Casa Colibrí en Veracruz. Es un gusto”.

“Ayudan a muchas familias, jóvenes y niños que atraviesan esta enfermedad tan terrible y fue una experiencia emotiva, conmovedora. Uno no se imagina todas las necesidades, lo complicado que es enfrentar una enfermedad de esta naturaleza”, dijo sobre Fundación Antes de Partir.

“Desde mi trinchera, mi misión es apoyar lo más posible a esta iniciativa. Dan una atención tan completa a las familias, que es lo que me motivó”.

Casa Colibrí en CDMX cuenta con 8 habitaciones temáticas, cómodas y perfectamente acondicionadas para atender las necesidades de pacientes que no pueden recibir tratamiento en sus domicilios o de aquellos pacientes foráneos que deben permanecer en la Ciudad de México para continuar con sus tratamientos.

Ofrecen cuidados paliativos. Terapias psicológicas, tanatológicas, complementarias y fisioterapia, ludoteca, spa y consultorio médico.

Puedes donar y sumarte a la causa AQUÍ.

Javier Camarena
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Camila-Araiza-Yaya-Raúl-Araiza.jpg
Famosos
Novia de Raúl Araiza manda mensaje a Fernanda, exesposa del conductor, en el podcast de su hija Camila
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Guzmán-Alberto-Vázquez.jpg
Famosos
Enrique Guzmán explota contra su ‘eterno enemigo’ Alberto Vázquez: “Que se muera”
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Aldo-de-Nigris-Laura-Pausini.jpg
Famosos
Aldo De Nigris apareció de sorpresa con Laura Pausini y juntos cantaron ‘Víveme’
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-oreja-de-Van-Gogh.jpg
Famosos
Amaia Montero regresa a ‘La Oreja de Van Gogh’ tras 18 años de ausencia: “Está ocurriendo”
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martínez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez gana la batalla contra el cáncer por quinta vez: “continúo en la lucha y estoy aquí fuerte”
A través de redes sociales, el actor compartió un emotivo mensaje agradeciendo a Dios y a sus seguidores.
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio mayer mori.jpg
Series y Cine
Tres series y películas donde se puede ver a Sergio Mayer Mori de joven
El actual habitante de La Granja VIP debutó en 2011 en cine junto a su madre Bárbara Mori
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
aaron mercury mitzy.jpg
Famosos
Mitzy corona a Aaron Mercury y le hace un promesa
El influencer debutó como modelo de pasarela en un evento organizado por Mitzy
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
perdidas ariadna grande cynthia erivo.jpg
Famosos
Ariana Grande y Cynthia Erivo imitan a Las perdidas y ellas les responden
Las actrices preparan el estreno de la segunda parte de Wicked en cines
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores