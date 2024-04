Jared Leto presumió una foto con Peso Pluma y lo criticaron en redes: así fue el sorpresivo encuentro

Las fotos de Jared Leto y Peso Pluma se tomaron el 2 de abril

Jared Leto y Peso Pluma están generando polémica en redes sociales luego de que el vocalista de la banda 30 Seconds to Mars publicara sus mejores momentos de los premios iHeart Radio, que se llevaron a cabo el martes en Los Ángeles, California. Para sorpresa de sus seguidores, una de las instantáneas fue con el cantante mexicano, desatando una ola de críticas. ¿Qué fue lo que pasó?

Resulta que, en la ceremonia de premiación, donde ‘Doble P’ se llevó varios reconocimientos incluyendo el de Artista del Año de Regional Mexicano, ambos artistas coincidieron y mantuvieron una breve conversación; y aunque se desconoce sobre qué hablaron, fue suficiente para que los fans especularan que podrían colaborar muy pronto.

En general, las opiniones estuvieron divididas. Muchos celebraron que Leto se tomara fotos con grandes artistas e incluyera a Peso Pluma entre ellos, pero otros simplemente no entendieron la razón. Katy Perry, Peter Wentz y Jennifer Hudson también aparecieron en las fotos.

La foto de Jared Leto con Peso Pluma dividió a los fans. (Instagram @jaredleto)

Algunos comentarios fueron: “¡Ay no! Peso Pluma”, “Jared Leto ft. Peso Pluma”, “Lo único que me llamó la atención fue el dedo tan largo de Peso Pluma” y “Peso Pluma no, ahí no es, Amix. No traiciones a Argentina”.

Peso Pluma ayer junto a Jared Leto 📸. pic.twitter.com/sUZMox9Eim — PESO PLUMA CHILE 🇨🇱 (@fcpesoplumachi) April 2, 2024

Previo a la ceremonia de los iHeart Radio, Peso Pluma pasó por la alfombra amarilla y fue abordado por uno de los reporteros, quien no desaprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su relación con Anitta, después del beso que se dieron en el escenario del festival Tecate Pal’ Norte el fin de semana.

Ante la presión, el cantante de ‘Ella Baila Sola’ dejó claras sus intenciones con la brasileña. Dijo: “Fue genial, fue su cumpleaños, la pasamos bien (...) Sólo (somos) amigos)”.

Anitta y Peso Pluma colaboraron recientemente en la canción ‘Bellakeo’; en aquel entonces, el cantante mexicano todavía andaba con Nicki Nicole, lo que provocó fuertes rumores de que ella pudiera ser la tercera en discordia. Ahora, sabemos que no es así.

