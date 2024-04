¿Dónde ver Quiet on set en México, el degarrador documental que exhibió los abusos sexuales en Nickelodeon?

Las desgarradoras revelaciones de Drake Bell , quien fue víctima de abuso sexual a los 15 años por parte de Brian Peck, impulsaron el interés en la docuserie Quiet on set: The dark side of kids TV, un municioso trabajo que ahora es muy esperado en México por el enorme impacto mediático que generó.

Y es que, luego de la emisión de Quiet on Set en Estados Unidos, Nickelodeon se vio obligado a pronunciarse sobre las preocupantes denuncias que pueden verse capítulo a capítulo. Actores como Josh Peck y Melissa Joan Hart, asismismo, le han expresado su apoyo a sus compañeros luego de conocer los testimonios.

¿De qué trata Quiet on set y a partir de cuándo podrá verse en México? La docuserie llegará a una conocida plataforma de streaming en cuestión de días, y esto es todo lo que se sabe al respecto.

¿DÓNDE VER QUIET ON SET EN MÉXICO, Y A PARTIR DE CUÁNDO?

Quiet on set es una docuserie que, a lo largo de cuatro capítulos, retrata el entorno problemático que se vivió en los sets de Nickelodeon durante la grabación de las series infantiles y juveniles más icónicas de la firma.

Además de Drake Bell, podemos escuchar testimonios de diversos actores y guionistas que trabajaron para Nickelodeon, entre los que se encuentran Giovonnie Samuels y Kyle Sullivan, en donde se ventilan casos de abuso sexual, acoso y sexismo en las producciones de Dan Schneider .

A pesar de que en México las expectativas por ver Quiet on set son bastante grandes, el documental completo se encuentra, de momento, disponible sólo en Estados Unidos; sin embargo, en las redes sociales de Investigation Discovery se confirmó que esta situación está a punto de cambiar:

A partir del próximo 16 de abril, Quiet on set estará disponible en la plataforma de streaming Max para todos los suscriptores de México y América Latina, por lo que será cuestión de días para que puedas ver esta docuserie completa desde la comodidad de tu hogar.