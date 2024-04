Quién es Anitta, la cantante que se besó con Peso Pluma en el Tecate Pa’l Norte y se viralizó

De hecho, tal vez demasiado especial, y es que la pareja dejó ver nuevamente su complicidad en el escenario luego de que compartieran un amoroso beso en pleno concierto que hizo explotar a los internautas y que, como era de esperarse, desató toda clase de rumores en redes, entre ellos el de un posible noviazgo.

Como recordarás, Anitta cumplió 31 años en el marco del Tecate Pa’l Norte, algo que Peso Pluma aprovechó para, además de subirse al escenario con ella a cantar Bellakeo, su más reciente colaboración, celebrarle su cumpleaños de una manera muy amorosa que incluyó de todo: mariachis, pastel ¡y hasta un beso!

Peso Pluma no tardó en aclarar las cosas y aseguró en entrevista que Anitta y él “sólo eran amigos”; sin embargo, esto no fue suficiente para los fans, quienes no tardaron en expresar su deseo de ver a los famosos como novios algún día y es que, consideraron, su química es bastante contagiosa. A todo esto, ¿quién es Anitta, la mujer que muchos quieren ver como la nueva conquista de Peso Pluma?

ANITTA: DE SUS HUMILDES ORÍGENES A TRIUNFAR EN LA MÚSICA

Anitta, cuyo verdadero nombre es Larissa de Macedo Machado, nació el 30 de marzo de 1993 en el humilde barrio brasileño de Honório Gurgel, y desde muy pequeña sintió una gran pasión por la música, lo que la llevó a cantar en el coro de la iglesia local y a participar en pequeños concursos de talento.

Fue en el 2010 que Anitta , quien entonces tenía sólo 17 años, comenzó a hacerse famosa en YouTube gracias a sus contagiosos videos en donde mostraba su talento para el baile y el canto; su carisma le permitió convertirse en una figura viral de Brasil.

Fue hasta el 2012, y cuando ya había logrado alcanzar cierta notoriedad, que Anitta lanzó su primer éxito, Meiga e Abusada, de la mano de la compañía de funk Furacão 2000. La canción, que fusiona géneros como el funk carioca, pop latino y reggaetón, permitió que la joven alcanzara la fama internacional.