Irán Castillo le mandó un contundente mensaje a las mujeres que han denunciado a su exnovio, Pascacio ‘N’

Desde hace algún tiempo, Pascacio “N” enfrenta varias denuncias emitidas por actrices como Sarah Nichols, Ivonne Montero y Vanessa Bauche, quienes lo señalaron por presuntas agresiones.

Las más recientes declaraciones de Irán Castillo sobre su expareja ocurren después de que Pascacio “N” expresara su extrañeza por el apoyo que la actriz ya le había expresado a Sarah Nichols y Vanessa Bauche debido a que, de acuerdo con él, nunca trató mal a la actriz mexicana ni a su hija.

IRÁN CASTILLO LE REITERA SU APOYO A PRESUNTAS VÍCTIMAS DE PASCACIO “N”, SU EXNOVIO

Fue durante un encuentro con la prensa luego de participar en un evento público que tuvo lugar en el Teatro Centenario Coyoacán de la Ciudad de México que Irán Castillo habló sobre la situación que enfrenta Pascacio “N":

“La violencia también es psicológica y yo sí creo que es alguien que tiene muchas cosas que trabajar”

“La verdad que es una pena con Sarah y con Vanessa Bauche, que la quiero muchísimo (...) estoy en comunicación con algunas chicas que han sufrido esta violencia de esta persona”, detalló la famosa .

“Yo lo único que puedo decir es que las apoyo con todo mi corazón y que estoy ahí para ellas”, concluyó la actriz, quien además aseguró que no sólo ellas han sido víctimas de su expareja, sino que existen más mujeres violentadas por él.

“La violencia no es solo física. No es sólo que golpees a alguien. La violencia también es psicológica y yo sí creo que es alguien que tiene muchas cosas que trabajar. Él tiene problemas y lo peor es que no lo reconoce”, concluyó.