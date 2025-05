¡Inesperado! ‘La Chupitos’ reveló que fue detenida en los Estados Unidos: “Me agarraron y esposaron”

Liliana Arriaga, mejor conocida por su popular personaje cómico “La Chupito”s, sorprendió recientemente a sus seguidores al hacer una confesión que pocos esperaban: en una ocasión fue detenida por autoridades migratorias en Estados Unidos. La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, especialmente porque la comediante es una figura muy querida del entretenimiento mexicano y ha mantenido durante años una carrera activa tanto en México como en el extranjero.

Durante una entrevista televisiva, Arriaga recordó con detalle el incidente que vivió en un aeropuerto estadounidense , donde fue retenida, esposada y posteriormente deportada por no contar con la visa de trabajo adecuada. El relato ha generado reacciones diversas entre sus seguidores, quienes aplauden su honestidad y valentía por compartir una experiencia que pudo haber afectado profundamente su trayectoria profesional.

¿Por qué fue detenida “La Chupitos” en Estados Unidos?

En su intervención en el programa matutino “Sale el Sol”, Liliana Arriaga relató cómo fue detenida por las autoridades de inmigración en un aeropuerto de Estados Unidos. La comediante explicó que en aquel momento viajó al país vecino con la intención de cumplir con algunos compromisos laborales, pero solo contaba con una visa de turista.

Confiando en la palabra de un promotor que le aseguró que no habría problema, se presentó sin una visa de trabajo, lo cual es obligatorio para realizar actividades remuneradas en ese país. Al llegar al aeropuerto, las autoridades la interrogaron y detectaron que no contaba con los documentos apropiados, motivo por el que fue detenida . “Me llegaron a regresar a mi país, fui a trabajar, no tenía visa de trabajo, tenía visa normal. En el aeropuerto me agarraron, me esposaron y me regresaron”, recordó la comediante.

¿Qué impacto tuvo este incidente en su carrera?

Arriaga confesó que el episodio la marcó profundamente y que, por un tiempo, prefirió no regresar a Estados Unidos. El temor de pasar por una experiencia similar la hizo replantear la manera en la que gestionaba sus compromisos profesionales fuera de México. En su relato, se mostró visiblemente conmovida al recordar la tensión que vivió al ser esposada en un aeropuerto y enviada de regreso a su país.

A pesar del mal momento, “La Chupitos” continuó con su carrera, lo cual ha fortalecido su presencia en escenarios nacionales y programas de televisión. Su personaje continúa como uno de los favoritos del público, y con el tiempo, logró regularizar su situación migratoria para poder trabajar sin contratiempos en Estados Unidos.

¿Cuál es el estatus migratorio actual de “La Chupitos”?

Años después de aquel incidente, Liliana Arriaga explicó que su situación en Estados Unidos es completamente legal. Actualmente, reside en ese país y sus hijos cuentan con la ciudadanía estadounidense. Esto le ha permitido retomar sus actividades artísticas de manera formal y sin enfrentar obstáculos legales.

“Soy residente [de Estados Unidos], mis hijos son americanos, no tengo problema con ir a trabajar”, comentó durante la entrevista. Esta declaración dejó claro que el incidente migratorio fue un episodio del pasado que ya ha sido superado, y que ahora la comediante puede ejercer su profesión de forma legal en ambos países.

¿Cómo sigue “La Chupitos” después de su diagnóstico?

Además del episodio migratorio, Liliana Arriaga también ha enfrentado retos de salud. En noviembre del año pasado, reveló públicamente que padece una enfermedad autoinmune conocida como síndrome de Sjögren, que afecta las glándulas lagrimales y salivales. El diagnóstico fue sorpresivo y la llevó a someterse a un tratamiento con quimioterapia oral.

La comediante explicó que, al principio, pensó que se trataba de una condición más leve, pero al recibir indicaciones de que debía iniciar quimioterapia, creyó que padecía cáncer. Aunque el tratamiento fue complejo, “La Chupitos” se mostró fuerte y optimista durante el proceso, incluso compartió parte de su experiencia con sus seguidores para crear conciencia sobre esta condición de salud.