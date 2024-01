Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ recuerda cuando casi se divorcia de su esposo, Tizoc Valencia

Hace unos días, Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ celebró 22 años de casada con Tizoc Valencia, el hombre con el que formó una familia y se ha convertido en el amor de su vida.

Contó ‘La Chupitos’ a TVyNovelas que como pareja han tenido que vencer muchos obstáculos y luchar unidos contra quienes han querido sembrar la duda en su relación.

“Hemos tenido mucha paciencia, comunicación, pero creo que el amor ha sido la base, el amor todo lo puede y la verdad es que yo sigo enamorada de mi marido y estoy segura de que él también de mí, gracias a eso seguimos juntos, porque si no hay amor, por más que le hagamos, no podríamos continuar”, nos contó Liliana.

“El tiempo me dio la razón”

Después de dos décadas de convivencia, ‘La Chupitos’ admitió que la peor crisis en su matrimonio la experimentaron en noviembre de 2018 cuando una revista de espectáculos publicó una nota en la que una supuesta bruja aseguraba que Tizoc le había pagado para que le hiciera un “amarre” y para que le ocurriera una tragedia al hijo mayor de la comediante.

“Sin duda es la batalla más grande que hemos enfrentado, eso casi nos divorcia, pero no lograron separarnos porque entendí que se trató de un invento para que él y yo nos peleáramos. Al final, el tiempo me dio la razón y hoy puedo ver que tengo a un hombre maravilloso que ha caminado conmigo en las buenas y las malas”, dijo Arriaga.

A sus 52 años, la intérprete de uno de los personajes más populares en la comedia mexicana no mete las manos al fuego por nadie, pero puede estar segura de que su marido no ha estado con otra mujer desde que decidieron unir sus vidas: “Jamás me ha sido infiel, y es que todo el tiempo está conmigo, trabaja conmigo, no me desampara, está ahí siempre y no hay espacio para que se escape y me monte los cuernos. Yo creo que si eso ocurriera no sé si lo perdonaría, pero uno nunca sabe cómo actuaría en esas situaciones”, señaló.

“Se me hace muy guapo mi esposo, y la verdad es hasta celoso”

La historia de amor entre ellos surgió en medio de un espectáculo que ‘La Chupitos’ estaba ofreciendo en Michoacán a finales de 2000 y así lo recordó la humorista: “Nos conocimos en un show privado, él me mandó una rosa al escenario y empezamos a platicar, pero ahí no me enamoró. Yo ese día llegué en plan de trabajo y no lo vi como hombre; sin embargo, por distintas razones, no pudimos regresar esa misma noche a la Ciudad de México, empezó a llover horrible y me dijeron que no podían llevarnos porque la carretera estaba en condiciones deplorables; entonces, alguien nos invitó a la disco y ahí lo volví a ver, empezamos a hablar, intercambiamos números de teléfonos.

En ese momento, Tizoc no conocía el famoso personaje de ‘La Chupitos’ “porque venía regresando de Estados Unidos, él es americano, de padres mexicanos y tenía toda su vida viviendo allá con su familia”.

El noviazgo duró un año hasta que él le pidió matrimonio. Se casaron, tuvieron dos hijos y desde entonces han sido felices derrotando cualquier adversidad. Además de su buen corazón, a ‘La Chupitos’ la atrapó el físico de su esposo: “Es que me gusta mucho, se me hace muy guapo mi esposo, pero soy una mujer bien segura, creo que él es más inseguro que yo, y hasta celoso”, concluyó.