¡Inesperado! Denisse Guerrero de Belanova rompió el silencio y reveló quién es su verdadera madre

Durante años, el misterio sobre la familia de Denisse Guerrero generó todo tipo de especulaciones en redes sociales. Rumores, teorías y comparaciones alimentaron la duda sobre el origen de la vocalista de Belanova, principalmente relacionados con María Elena Velasco, ‘La India María’. Sin embargo, la propia artista decidió poner fin a los rumores y, en una reciente entrevista, compartió detalles íntimos sobre su origen familiar y cómo fue su infancia.

¿Quién es la verdadera madre de Denisse Guerrero?

Durante su participación en “El podcast del momento”, conducido por Turbulence y Burrita Burrona, Denisse Guerrero habló con honestidad sobre su infancia y familia. La vocalista de Belanova desmintió los rumores que aseguraban que su madre era la actriz María Elena Velasco, conocida por su icónico personaje de “La India María”.

La cantante originaria de Los Mochis, Sinaloa, aclaró que su madre se llama Luz María Escoto, una mujer dedicada por completo a la educación. Actualmente, es directora de un colegio en su ciudad natal, el cual dirige en conjunto con otras tías de Denisse, quienes también están vinculadas al ámbito docente.

“Yo tengo una familia que se dedica a la docencia. Unas tías que tienen un colegio y ahí mi mamá es directora”, explicó Denisse, con lo cual dejó en claro que su entorno familiar estuvo siempre enfocado en la educación y no en el espectáculo.

¿Cómo fue la infancia de Denisse Guerrero con su madre?

La relación con su madre no fue siempre sencilla. Denisse relató que creció en un entorno estricto, en el que su mamá tomaba decisiones por ella, incluso en cuanto a su forma de vestir. “Me vestía igual que a mi hermana, aunque yo ya quería usar ropa moderna. Me decía: ‘Déjate de cosas, ponte esto’”, recordó la cantante.

Pese a ese carácter fuerte, Luz María Escoto ha sido una figura fundamental en su vida y ha seguido de cerca su trayectoria . Incluso la acompañó al concierto que Belanova ofreció en el Palacio de los Deportes el 28 de noviembre de 2024.

¿Qué dijo Denisse Guerrero sobre el bullying que sufrió?

Otro tema que tocó Denisse Guerrero fue su etapa en la secundaria. Según narró, durante su paso por un colegio marista, fue objeto de burlas por parte de sus compañeros, quienes la consideraban “rara” y pensaban que no tenía recursos económicos. Esta experiencia marcó profundamente su adolescencia.

Frente a ese escenario, la música se convirtió en su refugio. “Mi manera de ser resiliente fue a través de la música. Sabes que esto me está molestando, regreso al plan A, que es hacer música y largarme de aquí”, compartió con sinceridad.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Denisse Guerrero?

Tras su consolidación como una de las voces más representativas del electropop con Belanova, Denisse Guerrero ha iniciado una nueva etapa como solista. Con temas como “Honestamente” y “Vida simple”, explora su faceta más introspectiva y emocional, que busca conectar desde una narrativa más personal.

Su participación en “El pódcast del momento” confirmó que, más allá del brillo de los escenarios, existe una historia de superación, resiliencia y conexión familiar.