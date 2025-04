¿Es hija de La India María? Denisse Guerrero de Belanova finalmente responde al rumor viral

Desde hace años circula la leyenda urbana de que Denisse Guerrero es hija de María Elena Velasco, la India María.

Videos en YouTube, TikTok y Facebook sugieren que la famosa actriz, quien cumple 10 años de fallecida este 1 de mayo de 2025, habría tenido como hija a la vocalista de Belanova, y su parecido las delata.

Sin embargo, la verdad surge cuando se le pregunta del asunto a la propia Denisse, quien respondió sin enojarse ante la prensa en pleno aeropuerto.

“Ya se ha vuelto parte de la cultura pop”, comenzó Denisse Guerrero. “Antes no decía nada porque a las personas se les hace más interesante eso a saber que soy hija de una maestra, de un dentista de los Mochis, Sinaloa, y tengo una vida muy normal.

Confesó que no se molestaba al ver la teoría viral, pero prefería que ni ella ni su familia, dieran declaraciones al respecto: “Siempre me lo tomaba con gracia, me daba risa, y le decía a mi mamá ‘no digas nada a nadie, no tiene caso’”.

Por ahora, Denisse sigue vigente con Belanova, pero también iniciará un regreso como solista. Recientemente publicó un comunicado para alertar de un nuevo capítulo en su carrera, y que coexistirá paralelamente a ‘Belanova’.

Denisse comparte este sueño al lado de una de las disqueras más importantes, uniéndose así a lado fila del gran talento de la marca.

¿Y quién es la verdadera hija de La India María?

Goretti Lipkies es la verdadera hija de La India María, pues es fruto del matrimonio de María Elena Velasco “La India María” y del actor, director de cine y coreógrafo mexicano de origen ruso Vladimir Lipkies, mejor conocido como Julián de Meriche.

Ambos se casaron en los años 60 y tuvieron también a otro hijo llamado Iván.