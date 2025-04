Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, anuncia su carrera como solita: ¿qué pasará con el grupo?

Denisse Guerrero, la icónica vocalista del grupo Belanova, sorprendió a sus seguidores al anunciar su debut como solista, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria artística. La noticia, compartida a través de redes sociales, vino acompañada de la confirmación del sello Universal Music México.

“¡Bienvenida, @denisseguerreroofficial! Es maravilloso poder acompañarte desde siempre con Belanova y ahora paralelamente, en esta nueva etapa como solista. Estamos seguros que brillarás por tu magia musical”, escribió la compañía musical en una publicación en redes sociales.

Este anuncio desató una ola de reacciones en redes sociales, desde fans preocupados por el futuro de Belanova, hasta felicitaciones y comentarios de cariño. Además, algunos le pidieron a Denisse Guerrero que no incursionara en los corridos tumbados, como lo han hecho otras cantantes pop.

“¿No que no quería cantar y solo lo hizo porque los fans revivieron a Belanova?”; “Te apoyamos Denisse, te sigo desde siempre y como solista sé que harás cosas increíbles”; “Pues con que no saque corridos tumbados, todo bien”; “Solo no vayas a cometer lo de Belinda quédate en tu género… no te vayas a meter a los corridos”; “Amaia Montero ¿Eres tú?”; “Te irá increíble Denisse!!!! Eres puro arte!”, fueron algunos comentarios.

¿Qué pasará con Belanova?

Ante las especulaciones sobre una posible separación de la banda, Denisse Guerrero fue clara al disipar los rumores. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante aseguró que trabajará en su proyecto solista a la par de Belanova.

“Seguramente ya se enteraron de que es oficial mi proyecto como Denisse Guerrero solita quiero que sepan también que Belanova no se acaba, realmente voy a estar alternando este nuevo proyecto con Belanova. Espero contar con su apoyo, se vienen muchísimas cosas muy lindas que tienen que ver con la mujer que soy hoy en día y pues, muchísimas gracias”, dijo la cantante en su clip.

Además, en la descripción de la publicación reiteró que sigue siendo parte de Belanova y trabajará a la par en ambos proyectos.

“Belanova no termina, estaré alternando mi proyecto solista con la banda. Estoy muy emocionada de todo lo que viene y espero contar con su apoyo y seguir conectando con ustedes a través de mi música, nos vemos pronto, los quiero”.

En las redes sociales oficiales de Belanova aún siguen promocionando sus conciertos y presentaciones como banda, echando por tierra completamente los rumores de separación.

