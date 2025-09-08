Maribel Guardia se despide de las cenizas de Julián: “logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida”

“Logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros”.

A más de dos años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia dice estar preparada para cerrar el ciclo y darle fin a su duelo al desprenderse de las cenizas de su hijo, que pronto descansarán en una iglesia.

“Justo fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días estaré haciendo el trámite para depositar las cenizas, sacaré unas poquitas para mí para traerlas aquí (en el pecho)”, explicó Maribel.

Al notar que la actriz ha tomado con mucha serenidad la partida de Julián y tras haber pospuesto por casi dos años separase de las cenizas, los medios de comunicación cuestionaron a Maribel si se considera un ejemplo para otros que pasan por lo mismo.

“No creo ser ejemplo de nadie porque soy una mujer llena de defectos, pero logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros, pero creo que la receta es Dios, porque si tú te encomiendas y te agarras de su mano él te ayuda”, externó la también cantante.

Adiós ‘Lagunilla mi barrio’

Pero Maribel no sólo se está despidiendo de las cenizas de su hijo, también le dice adiós a la obra ‘Lagunilla mi barrio’, misma que después de tres años en la cartelera, llegó a su fin.

Guardia considera que el hecho de que una obra haya tenido tanto éxito por tres años en un teatro de la Ciudad de México, es una hazaña, porque el público siempre respondió muy bien. Además dijo sentirse muy agradecida de formar parte de un proyecto como ‘Lagunilla mi barrio’.

Añadió que en la puesta teatral sintió todo el cariño de sus compañeros y el público al atravesar por uno de los momentos más complicados de su vida, como la muerte de su hijo.

“Es la vida que va pasado, aquí pareciera que es la misma obra pero han pasado cosas diferentes; viví el momento más oscuro de mi vida en este teatro, pero también recibí tanto cariño del público, de mis compañeros, el estar en el escenario me ayudó a poder levantarme de la cama, a continuar con un dolor que voy a traer toda mi vida, pero es lo que hay que hacer”, indicó Maribel.

Entre los detalles que llegaron a la memoria de Guardia, fue cómo Violeta Isfel trataba de consolarla regalándole chocolates, llenando su camerino con flores y dejándoles mensajes lindos que le ayudaron a sanar.

Y finalizó expresando que “tengo una foto gigante de mi hijo en el camerino, aunque no necesito tener fotos de él porque lo traigo tatuado en el corazón, pero por supuesto que siento la energía de mi hijo todo el tiempo”.