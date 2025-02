Los mensajes que comprobarían la infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia: ‘Te amo’

Recientemente, se dieron a conocer unos supuestos mensajes románticos entre Marcos Chacón, esposo de Maribel Guardia, con una presunta amante, a quien le dice cosas como “bebé”, “amorcito”, y hasta “te amo”.

Hace unas semanas, Imelda Tuñón aseguró que sus problemas con su exsuegra, Maribel Guardia, comenzaron después de que ella descubriera una presunta infidelidad cometida por Marco Chacón.

“Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, pues sí, han estado como muy encima de mí”, dijo la ex mujer de Julián Figueroa en un encuentro con los medios el pasado 21 de enero.

Maribel Guardia defendió a su esposo

Con más de dos décadas de relación, la intérprete costarricense aseguró que ella jamás ha tenido pruebas de alguna infidelidad por parte de Marco Chacón.

Maribel Guardia abordó dichos rumores durante una conferencia de prensa el 31 de enero, donde aseguró que su esposo es una buena persona: “Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado. Está conmigo, es mi manager, fue manager de Julián”.

“Es un hombre incondicional. De verdad me siento muy amada, muy querida, nunca ha llegado borracho a la casa, no toma, no fuma, nunca ha probado una droga. Es un hombre genuinamente bueno, aunque me ponga de malas”.

Se filtran mensajes de Marco Chacón con una supuesta amante

El pasado 19 de febrero, el reportero Ernesto Buitrón mostró en el programa ‘Todo para la Mujer’, unas capturas de pantalla donde se muestra una conversación en Whatsapp, las cuales corresponderían a una conversación de Marco Chacón con una supuesta ex alumna con la que le habría sido infiel a Maribel Guardia.

-Marco Chacón: “Felicidades. Te amo”.

-Lilí Martínez: “Yo a ti amor. Tú ya casi empiezas clase ¿no?”.

-MC: “Así es amor”.

-LM: “Yo en casa. Te amo”.

-MC: “Hola bebé, yo ya estoy terminando. Te amo mucho”.

-LM: “Okay amorcito, yo me voy a bañar”.

-MC: “Amor, ¿a qué hora nos vemos mañana? ¿Irás a la oficina mañana?”.

-LM: “No. A las 9 mañana”.

Las imágenes no revelan la fecha de la supuesta conversación y Ernesto Buitrón aclaró que estos mensajes habrían provocado la ruptura entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón.

“Desde el punto de vista de Imelda esta conversación detonó todo, incluso hasta la denuncia porque dice que ‘yo descubrí esa conversación y me eché encima a Marco y luego a Maribel, luego mi mamá filtró lo de la infidelidad’”, dijo el reportero.