Horacio Pancheri recordó su polémica con Samadhi Zendejas y celebró que ya le haya llegado el karma

A finales de 2023, Horacio Pancheri protagonizó un fuerte escándalo con Samadhi Zendejas, mismo que le valió numerosas críticas por parte del público. En esa ocasión, uno de los primeros en salir a defender a la artista fue Adriano Zendejas, su hermano, quien arremetió contra el actor y le exigió que reparara el daño que le hizo.

Si bien estas disculpas se hicieron presentes, la afectada evitó seguir hablando del tema y dejó atrás este capítulo. No obstante, conforme pasó el tiempo, el argentino se convenció firmemente de que el tiempo de alguna manera le dio la razón, al menos en la forma en que se hizo cargo de lo que él mismo provocó y así se lo hizo saber a través de un crudo mensaje.

Horacio Pancheri cuestionó la postura de Samadhi Zendejas ante las acusaciones de su hermano

Luego de que la opinión pública se lanzara en su contra por supuestamente haberle dicho “fea” a Samadhi Zendejas, Horacio Pancheri revivió esta polémica.

Durante una reciente conversación con “Ventaneando”, el artista habló de lo mucho que le afectó esta situación y resaltó cómo se invirtieron los papeles ahora que son los hermanos Zendejas quienes están en la mira por las agresiones que Adriano habría cometido contra sus exparejas.

“Un año después y ¡karma! Ahora me gustaría que este chico le pida disculpas a las mujeres que él sí agredió, porque hay pruebas de sus exnovias. A este chico no lo conozco realmente y no quiero hablar mal de él, pero así como me atacaron y él me dijo que pidiera disculpas, cosas que hice y nunca me contestaron porque me bloquearon, pues ahora que salgan a dar la cara. Ni él ni ella salieron a hablar, ella según muy ‘pro mujer’”, expresó el protagonista de “El vuelo de la victoria”.

Horacio Pancheri aseguró que el karma le llegó a Adriano y Samadhi Zendejas Instagram

¿Qué pasó con Adriano Zendejas? Las acusaciones de las que se burló Horacio Pancheri

En octubre pasado, Flavia Martin, la exnovia de Adriano Zendejas apareció en el podcast de “Un Tal Fredo”, donde habló sobre la tormentosa relación que vivió con el mexicano, al que señaló por distintas agresiones físicas y psicológicas. A esta denuncia se sumaron los testimonios de un par de mujeres más, quienes confirmaron lo dicho por la influencer chilena y dieron parte de que ellas sufrieron lo mismo.

Sin embargo, pese a la indignación que estas declaraciones provocaron, ni Adriano ni Samadhi Zendejas se han pronunciado al respecto. Esta postura de la actriz de “Vuelve a mí" también ha sido criticada, pues siempre se había pronunciado a favor de las mujeres y el hecho de que ahora que su hermano es el victimario se quede callada, ha valido que la tachen de “incongruente”.