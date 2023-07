Abuso en LCDLFM contra Nicola: Inaceptable lo que hicieron Sergio, Wendy y Poncho

Wendy, Poncho y Sergio tocaron a Nicola mientras él gritaba "¡no!”.

En La casa de los famosos es común que se den “bromas” pesadas entre algunos habitantes, y el mismo Nicola ha abierto la puerta de la regadera cuando Jorge se bañaba. Pero lo que pasó en Team Infierno es muy sencillo: se llama abuso. La persona, en este caso Nicola, no estaba de acuerdo y reiteradamente dijo que no, y aún así, Poncho, Sergio y Wendy lo tocaron.

Ocurrió en la habitación de Team Infierno, cuando Wendy comenzó a quitarle las calcetas a Nicola y enseguida se fue sobre su short. Nicola le decía que se detuviera pero luego Wendy tuvo ayuda de Sergio Mayer.

Lograron bajarle el short y Sergio Mayer tomó una crema y se la arrojó a su trasero, mientras lo sometían. Poncho de Nigris se unió y no se resistió a darle una nalgada a Nicola. Incluso La Barby Juárez se acercó para hacer lo mismo con una sandalia.

“No, ya, no, ya, ya”, gritaba Nicola mientras le embarraban la crema facial en el trasero y piernas. Nicola Porcella lo tomó a broma y juego, pero... El público explotó.

“Acabo de ver el video de lo que le hicieron a Nicola. Este par de ANIMALES (Perdón a los animales) NO TIENEN MADRE!!!!! @_PonchoDeNigris @SergioMayerb Pinches podridos todos los que voten por esas MIERDAS!”.

Alguien más recordó que Sergio siempre defiende que él aporta contenido familiar, a diferencia de Wendy: “Es el contenido familiar de esos señores, lo peor que hay gente que defiende este tipo de acciones, el juego sucio, y sus fanáticos han repetido como borregos lo que ellos han querido meterles en su cabeza, ya lo aceptaron que es su estrategia, que dirán los pensantes de esto”.

Una persona en Twitter escribió: “Sergio Mayer a sus casi 60 años dentro de su contenido familiar es tocar o exponer el cuerpo de los demás cada que puede, se lo aplauden porque les causa morbo verlo “es divertido”, no respeta el cuerpo ni a las personas!”.

Es el contenido familiar de esos señores,lo peor que hay gente que defiende este tipo de acciones, el juego sucio, y sus fanáticos han repetido como borregos lo que ellos han querido meterles en su cabeza, ya lo aceptaron que es su estrategia, que dirán los pensantes de esto — Elba (@Elba87215450) July 29, 2023

“Lo que le hicieron a Nicola no está bien, tampoco está bien reírse y mucho menos estar divulgando el video porque para nada es gracioso. Producción tiene que hacer algo, esto no puede pasar, A NADIE, ni aunque “se lleven pesado.” NO PUEDE PASAR.

Lo que le hicieron a Nicola no está bien, tampoco está bien reírse y mucho menos estar divulgando el video porque para nada es gracioso. Producción tiene que hacer algo, esto no puede pasar, A NADIE, ni aunque “se lleven pesado.”



NO PUEDE PASAR.🖕🏼🤮#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qgzxDXXMyk — 𝑴𝒂𝒓✨ (@ms_camara21) July 29, 2023

Alguien más detalló por qué está mal lo que ocurrió en La casa de los famosos México.

“Después de una “broma " dónde someten a una persona entre tres cuando reiteradamente dice “NO” y “YA,Ya!”... Alguien dice “te salvaste porque te iba a meter el cepillo”. No sé, anoche se vio como inician las violaciones grupales en La casa de los famosos”.

“En un pinchito país de abusos sexuales, NO es agradable ver cómo los “juegos” son someter a una persona, bajarle los calzones, meterle el dedo, untarle crema, darle nalgadas, reírse y después advertirle “Te salvaste porque te iba a meter el cepillo (de cabello).... El vídeo anda circulando y no lo voy a replicar... Creo que todo se salió de control por “bromas” heteropatriarcales normalizando el abuso, sexo no consensuado porque “broma”. Qué miedo la minimización del hecho cuando sabemos lo que pasa fuera de LaCasaDeLosFamososMx @kmiret”.

En un pinchito país de abusos sexuales, NO es agradable ver cómo los "juegos" son someter a una persona, bajarle los calzones, meterle el dedo, untarle crema, darle nalgadas, reírse y después advertirle "Te salvaste porque te iba a meter el cepillo (de cabello)....



😒 pic.twitter.com/KVQLXayWki — Margarita Nava 🔥🌊❤️💪🏾🎨💜💚🇯🇴 (@MagosNava) July 29, 2023

Sergio: Y te salvaste porque la crema era para que el cepillo entrara.



¿¿¿Estamos de acuerdo de lo grave que es esa declaración de “broma”?? Fue una falta de respeto horrible, una cosa es desnudarlo pero lo que hizo Sergio fue asqueroso. #LaCasaDeLosFamososMx — Lila 🔮 TEAM NICOLA ✨ (@_lemonadegold) July 29, 2023

Sergio Mayer Tiene hijas adolescentes que pueden ver el comportamiento de su papá en el reality. Lo que hizo ayer con Nicola estuvo muy mal. — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) July 29, 2023

Inaceptable lo que le hizo Sergio a Nicola en este momento.#LaCasaDeLosFamososMx — Nicola Noticias (@noticiasnicola) July 29, 2023