La Jefa regaña a los habitantes de LCDLFM por abuso contra Nicola Porcella

La Jefa les llamó la atención a Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara.

Las redes estallaron por el presunto abuso que cometieron Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara en contra de Nicola Porcella en el dormitorio del Team Infierno, al grado de que pidieron la eliminación de los involucrados.

“No, no, no (...) ya, ya, ya no juego”, gritaba Nicola Porcella.

De hecho, la agencia de representación del actor y exfutbolista peruano, Nicola Porcella, lanzó un comunicado en el que minimizó el escándalo, pese a que horas antes había confirmado que habría una sanción para los involucrados.

En la Pre-Gala de eliminación de este domingo, día en el que Jorge Losa se convirtió en el penúltimo eliminado, después de 57 días adentro de La Casa de los Famosos México, La Jefa alzó la voz en contra de los habitantes para poner en claro que respeten las reglas de su casa, a días de la gran final.

“Quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas del día por un público que posiblemente en más de una ocasión se identifique con ustedes. Por esta razón, cada una de sus palabras y sus actos reúnen un mensaje que se ve y sirve de ejemplo para mucha gente.

Yo como Jefa y anfitriona de esta casa, les pido que se traten con respeto y los invito a reflexionar sobre la intensidad de las bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes. Diviértanse, pero siempre en un ambiente de respeto, disfruten estas dos semanas que les quedan en mi casa”.

Momentos después, Poncho comentó con sus compañeros de que le bajaran a sus bromas subidas de tono.

