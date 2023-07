¿Hay vida extraterrestre en nuestro planeta? Los famosos opinan

Las recientes confesiones que hicieron David Grusch, Ryan Graves y David Fravor, tres militares retirados de EUA, bajo juramento respecto a que hay tecnología y vida extraterrestre en la Tierra, ha tenido eco hasta en los famosos.

Periodistas, cantantes y presentadores han reaccionado sobre las controvertidas declaraciones que hicieron bajo juramento exmilitares estadounidenses ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado de investigar los llamados “fenómenos anómalos no identificados u ovnis”, respecto a que el gobierno de su país “tiene naves de origen extraterrestre y restos biológicos no humanos de sus ocupantes”.

El medio artístico de nuestro país no ha sido ajeno a estas contundentes declaraciones que han dado mucho de qué hablar en todo el mundo en los últimos días, por lo que los famosos compartieron en exclusiva para TvyNovelas su punto de vista acerca de si creen que haya vida extraterrestre en el planeta Tierra.

“Yo creo que sí, pero en el planeta lo dudo mucho. He visto tanta película, me parecería muy raro que no se hayan notado, apersonado, pues, lo dudo mucho”, comentó Addis Tuñón, periodista del programa De Primera Mano.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió su opinión sobre las polémicas declaraciones que hicieron militares retirados de Estados Unidos de que su gobierno está ocultando información sobre este asunto no sólo a la opinión pública sino al Congreso de su país.

“Por supuesto que siempre he creído que existe vida en otros planetas, que nos vigilan, que están cercanos a nosotros y que son seres no bélicos. Creo que son seres de los cuales si algún día podemos estar en contacto con ellos pudiéremos a prender mucho”.

Para Érika González, conductora de Imagen Televisión, los seres extraterrestre sí existen, pero tiene algunas dudas al respecto.

“Yo sí creo que haya vida extraterrestre en este planeta, me cuestiono siempre que seamos los únicos, pero tengo algunas dudas porque de pronto digo porque no ha habido una comunicación durante todo este tiempo”.

Finalmente, la vedette y cantante cubana, Lis Vega, expresó que es increíble que haya seres de otros planetas visitándonos.

"¿A poco creen que somos los únicos en el universo? Es maravilloso saber que hay otros seres; hay dejarlos vivir como ellos nos están dejando vivir a nosotros”.