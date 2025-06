¿Hay traición? La oscura predicción de Mhoni Vidente que pondría en jaque a Ana Bárbara

Mhoni Vidente cerró el mes de junio con una serie de predicciones desastrosas a nivel mundial , entre las que incluyó fuertes advertencias para algunos famosos que actualmente enfrentan momentos complicados. Una de ellas es Ana Bárbara, quien atraviesa una difícil situación familiar.

La famosa astróloga fue directa y sin rodeos al revelar qué hay detrás de la energía negativa que, según ella, rodea a la intérprete de “Bandido” . ¿Quieres saber qué dijo? Aquí te lo contamos.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Ana Bárbara?

Mhoni Vidente expresó su tristeza por el conflicto familiar que enfrenta Ana Bárbara, a quien considera su amiga cercana. Le leyó las cartas del tarot para conocer su destino y fue contundente al afirmar:

“Ella ya explotó”.

Durante su participación en El Heraldo de México, la vidente aseguró que hay personas que quieren separarla de su actual pareja, Ángel Muñoz:

“Lo que traen es que quieren divorciarla del pobre hombre”, sentenció Mhoni, y agregó que lo que Ana Bárbara debe hacer es “no hacer caso” a las actitudes de los hijos de “El Pirru”.

¿Qué pasó con Ana Bárbara?

Recientemente, Ana Bárbara reveló que mantiene un distanciamiento con José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru” .

Según la cantante, el joven la grabó sin su consentimiento dentro de su casa y trató de vender el material a la prensa, manipulando la información y sin su autorización.

En un encuentro con los medios, Ana Bárbara declaró con visible molestia:

“Fue a mi casa, porque es su casa, es la casa de mis cinco hijos, y me grabó. Trató de vender la nota. Es lo único que voy a decir de esto, y perdón, pero tengo que poner límites cuando no me cuidan, porque yo también soy humana (…) ya estoy harta”.

Por su parte, José Emilio negó tener algún video, aunque admitió que estuvo a punto de vender una nota sobre su mamá.

La tensión entre Ana Bárbara y el hijo de su expareja sigue creciendo, y ahora, con las advertencias de Mhoni Vidente sobre lo que podría ocurrir, podría pasar lo peor.

