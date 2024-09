¡Hay fecha! Martha Higareda reveló cuándo y dónde se casará con Lewis Howes

Más de un año ha pasado y, aunque los fans se mueren de ganas de ver a Martha Higareda en el altar con el hombre de sus sueños, la actriz dejó en claro que tanto ella como su prometido se están tomando las cosas con calma para que todo salga perfecto.

Sin embargo, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla; por ello, Martha Higareda reveló que su boda está más cerca que nunca, ¡hasta está alistando todos los detalles de su vestido de novia, así como el lugar donde se unirán para siempre!

¿CUÁNDO SE CASARÁ MARTHA HIGAREDA CON LEWIS HOWES?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Martha Higareda aseguró que los preparativos de su próximo matrimonio avanzan según lo planeado y, aunque sí son algo tardados, se mostró confiada en que todo saldrá bien.

“Tenemos tentativas las fechas y es probable que sea a principios del año que viene”

¿Y la fecha de la boda? Martha no detalló un día en específico, pero sí reveló que ocurrirá a inicios del 2025 e, incluso, contó que en un inicio se casaría con Lewis Howes en Guanajuato, pero después optaron por otro destino.

“Tenemos tentativas las fechas y es probable que sea a principios del año que viene. No va a ser San Miguel (de Allende), pero puede ser algo más tropical”, expresó la intérprete, quien reconoció que todavía no sabe qué vestido usará para la ceremonia, pero sí se apuntó para usar modelos de diseñadores mexicanos.