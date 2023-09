¿Quién es y a qué se dedica Lewis Howes, el futuro esposo de Martha Higareda?

¡Pues así es, Martha Higareda se nos casa ! La actriz, quien acudió como invitada especial a un evento que su novio Lewis Howes hizo en Ohio, quedó simplemente congelada cuando su pareja se arrodilló, en medio de los emocionados asistentes, y le hizo la pregunta definitiva.

Obviamente, la actriz de “No manches, Frida” aceptó casarse con su novio en medio de la ovación general y, aunque ella ya ha compartido más detalles del matrimonio, sus millones de fans están realmente encantados, aunque claro, muchos todavía no saben quién es Lewis Howes y qué hace.

Es por eso que aquí en TVyNovelas te tenemos algunos datos interesantes de este empresario que acabó por conquistar a Martha Higareda, ¡conócelos!

¿QUIÉN ES LEWIS HOWES Y A QUÉ SE DEDICA?

Lewis Howes es un empresario, que actualmente tiene 40 años y es originario de Ohio, Estados Unidos. Durante su juventud, Howes fue un gran apasionado del deporte e incluso practicó el futbol americano y el handball hasta que una lesión le impidió seguir jugando.

Luego de varios años de trabajar en el ramo empresarial, Lewis Howes comenzó a incursionar en Internet y las redes sociales como forma de generar dinero a través de varios proyectos de negocios digitales y marketing; fue así que nació SportsNetworker, una consultora de marketing de deporte en redes sociales.

Actualmente, Lewis Howes es un popular influencer y también se desempeña como CEO de la página de ejecutivos deportivos Sports Executives Association. También es escritor y coach motivacional; de hecho, fue en una de esas conferencias donde le propuso matrimonio a Martha Higareda .

Si quieres conocer un poco más de Lewis Howes, puedes leer sus libros “The school of greatness” (nombre que también ostenta su popular podcast) y “The mask of masculinity”, auténticos best seller en Estados Unidos.