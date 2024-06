Gustavo Adolfo Infante está en aprietos, ¡un periodista argentino lo amenazó por esta fuerte razón!

El altercado entre los periodistas Maximiliano Lumbia y Gustavo Adolfo Infante iniciado por los presuntos motivos que llevaron a la separación de Christian Nodal y Cazzu llegaron a su punto más alto.

No es la primera vez que Gustavo Adolfo Infante se mete en problemas por sus comentarios; sin embargo, en esta ocasión el asunto podría escalar a algo más serio debido a que el periodista argentino Maximiliano Lumbia amenazó con iniciar una demanda contra el conductor de Sale el Sol por difamación.

Todo comenzó con una bomba que Gustavo Adolfo Infante dio a conocer como una de sus exclusivas: el periodista de espectáculos aseguró que, de acuerdo con Lumbia, el truene entre Christian Nodal y Cazzu fue ocasionado por un robo en el que supuestamente se vio involucrada la hermana de la trapera , algo que el cantante desmintió de forma contundente.

De inmediato, Gustavo Adolfo Infante se desmarcó de la polémica y “le echó la pelota” a Maximiliano Lumbia, a quien tachó de ser un mentiroso ya que el rumor lo dio a conocer él. El comunicador argentino, por supuesto, no se quedó callado y explotó contra su colega.

“AHORA YO SOY EL PIN... MENTIROSO": MAXIMILIANO LUMBIA A GUSTAVO ADOLFO INFANTE

A través de su canal de YouTube, Maximiliano Lumbia se dirigió con unas contundentes palabras a Gustavo Adolfo Infante , a quien le dio un fulminante ultimátum que no tardó en viralizarse en redes: o le ofrece una disculpa o lo demandará.

“Si para el lunes no me pides una disculpa pública y no reconoces que te equivocaste, te voy a demandar”

“Si para el lunes no me pides una disculpa pública y no reconoces que te equivocaste, porque el robo sí existió, te voy a demandar y te voy a demandar en México y también te voy a demandar en Argentina”, amenazó el periodista, quien acusó a Adolfo Infante de poner en duda su credibilidad como profesional.

“Está mi dignidad y está mi credibilidad profesional, entonces no lo puedo dejar pasar (...) ahora yo soy el pin... mentiroso”, expresó Max Lumbia bastante molesto ya que, aseguró, él presentó pruebas de audio que mostraron que el robo sí existió.