¡Gustavo Adolfo Infante volvió a Sale el Sol! El conductor sustituyó a Ingrid Coronado y las redes explotaron

Los rumores sobre el regreso de Gustavo Adolfo Infante a Sale el Sol fueron ciertos: este lunes, el periodista se hizo presente en el segmento Pájaros en el alambre con Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y la notoria ausencia de Ingrid Coronado.

Veinte días duró la aventura de Sale el Sol sin Gustavo Adolfo Infante: apenas el pasado 7 de mayo el periodista hizo las paces con Ingrid Coronado en una bienvenida notoriamente incómoda para la conductora; ahora, este lunes 27 de mayo, la audiencia de Imagen TV se sorprendió al ver de nuevo al controvertido presentador en el programa.

TAMBIÉN LEE:

Este fin de semana, el periodista Alejandro Zúñiga había adelantado que Gustavo Adolfo Infante se reintegraría a Sale el Sol debido a una alarmante razón: los bajísimos niveles de audiencia que el programa registró en los últimos días.

En medio de la sensación que el regreso de Gustavo Adolfo Infante generó entre los internautas, muchos se preguntaron si realmente era una incorporación definitiva o sólo se dejó ver en Pájaros en el alambre como invitado especial, y mientras los rumores aumentan en redes, el momento en que el periodista regresó a Sale el Sol fue ampliamente difundido y pronto se viralizó.

¡NO TE LO PIERDAS! GUSTAVO ADOLFO INFANTE VOLVIÓ A SALE EL SOL: EL VIDEO DEL MOMENTO

La mañana de este lunes, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado le dieron la bienvenida a un viejo conocido de Pájaros en el alambre, el conocido segmento de Sale el Sol: Gustavo Adolfo Infante. La llegada del periodista de espectáculos ocurrió en medio de aplausos y, claro, reacciones de sorpresa.

“El día de hoy viene alguien de casa a quien recibimos como invitado especial, a nuestro querido Gustavo Adolfo Infante, bienvenido”, dijo Ana María Alvarado; posteriormente, el comunicador se hizo presente en el foro de Sale el Sol entre las exclamaciones de alegría de sus compañeras.

Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras fueron muy claros al asegurar que la presencia del periodista se debía a un importante anuncio: el programa De primera mano cambiará de horario y será transmitido a las 16:00 horas en vez de a las 15:00 (tres de la tarde) como habitualmente se hacía.

Es importante aclarar que, de momento, Ingrid Coronado continúa como parte del equipo de conductores principales de Sale el Sol y la presencia de Gustavo Adolfo Infante podría darse como invitado especial solo por esta semana, como bien lo anunció el programa en sus redes; sin embargo, no fueron pocos los internautas que pidieron que el presentador de espectáculos ya se quedara definitivamente:

“Qué bueno ver a Gustavo Adolfo Infante, ya déjenlo ahí está mejor que Ingrid Coronado”, “Ingrid no sabe nada de espectáculos”, “GRACIAS GRACIAS por regresar GUSTAVO!! y escuchar nuestros comentarios. Ingrid no nos gusta en la sección de Pajaritos!” y “Parece que Ingrid no sabe nada de nada” fueron algunas de las reacciones.