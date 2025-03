Gustavo Adolfo Infante desafió a Ofelia Cano tras presuntos intentos de extorsión: ‘Nos vemos en tribunales’

Luego de que Gustavo Adolfo Infante acusó públicamente a Ofelia Cano de tratar de extorsionar a Vicente Fernández Jr, una nueva confrontación por este tema salió a la luz. Esto como consecuencia de la supuesta advertencia que la artista le hizo al periodista, quien en su lugar refutó con una actitud retadora en la que evidenció sus intenciones de llegar hasta las últimas consecuencias en caso de que quiera proceder legalmente en su contra, pues tiene evidencias para respaldar su versión.

Así respondió Gustavo Adolfo Infante a las ‘amenazas’ de Ofelia Cano por exponerla como extorsionadora

Durante la emisión del miércoles 27 de marzo de “Sale el Sol”, Gustavo Adolfo Infante retomó brevemente el conflicto que actualmente tiene con Ofelia Cano, el cual presuntamente habría surgido después de él se negara a participar en el chantaje que tenía planeado para la dinastía Fernández. Según los dichos del comunicador, después de que él dio esta noticia en la que contó que el blanco de toda esta artimaña era Vicente Fernández Jr, la actriz le habría advertido que tomaría medidas drásticas, algo que aseguró, no le preocupa en lo absoluto.

“La señora Ofelia Cano dijo que me va a demandar por lo que dije de la extorsión. Si ella quiere meterse a temas legales y que yo muestre los mensajes que me mandó, pues nos vemos en los tribunales”, sentenció, manteniéndose en la postura de que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que no dijo ninguna mentira.

Gustavo Adolfo Infante expuso los planes de Ofelia Cano para supuestamente extorsionar a Vicente Fernández Jr Instagram

¿Ofelia Cano quiso chantajear a Vicente Fernández Jr? La cruda acusación de Gustavo Adolfo Infante

Durante una de sus participaciones en la sección de espectáculos de “Sale el Sol”, el conductor relató que si se enteró de que la actriz de “Bodas de odio” planeaba extorsionar a la familia Fernández, fue porque ella misma le contó que tenía en su poder documentos que pondrían en juego las propiedades que heredó el “Charro de Huentitán”, mismos que pretendía usar para pedir dinero a cambio.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante aseveró que Ofelia Cano incluso le propuso que actuara con ella en contra de Vicente Fernández Jr, bajo la promesa de entregarle la mitad de lo que consiguieran sacar. “Entonces, me dice: ‘háblale y que te dé una lana, y esa lana nos la repartimos tú y yo’. Así me lo dijo”, apuntó el llamado “periodista de las exclusivas”, detallando que en ningún momento accedió a esta propuesta.