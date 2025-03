Gustavo Adolfo Infante explotó contra Ofelia Cano y la acusó de intentar extorsionar a Vicente Fernández Jr

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Ofelia Cano supuestamente trató de extorsionar a Vicente Fernández Jr, acto en el que incluso habría querido convencerlo de ser su cómplice. Y es que según el comunicador, la actriz pretendía sacar provecho de los aparentes conflictos en la dinastía, propósito para el que pretendía usar información delicada que tenía en su poder.

¿Ofelia Cano quiso extorsionar a Vicente Fernández Jr? La impresionante revelación de Gustavo Adolfo Infante

En la emisión del miércoles 26 de marzo, Gustavo Adolfo Infante soltó una bomba que perjudicó directamente a Ofelia Cano. Esto debido a que el llamado “periodista de las exclusivas” aseguró que la artista tenía minuciosamente planeada una estrategia para recibir dinero de la familia Fernández, o en otras palabras, quería chantajearlos a cambio de un beneficio económico.

Gustavo Adolfo Infante y Ofelia Cano están involucrados en un nuevo escándalo Instagram

“Un día me habla Ofelia y me dice: ‘Gustavo, tengo documentos de que a Vicente Fernández Jr le quieren quitar todas las propiedades’. Entonces y le pregunto qué documentos y me responde ‘tengo las escrituras de 50 ranchos o no sé cuántos, que pertenecen a Los Tres Potrillos, que están a nombre de Vicente y la familia se los quiere quitar”, explicó el conductor, revelando además que se mencionó a Gerardo Fernández, Alejandro Fernández, y doña Cuquita como los responsables de esta situación.

Después de que le compartió estos datos, habría sido cuando aparentemente Ofelia Cano le propuso a Gustavo Adolfo Infante extorsionar a Vicente Fernández Jr. “Entonces, me dice: ‘háblale y que te dé una lana, y esa lana nos la repartimos tú y yo’. Así me lo dijo”, sentenció, aseverando que en ningún momento accedió a esta propuesta.

Gustavo Adolfo Infante delató a Ofelia Cano con la familia Fernández

Sobre sus razones para hacer pública esta información, el titular de “El minuto que cambió mi destino” apuntó que no pretendía hablar del tema, pero debido a que Ofelia fue la primera en acusarlo de meterla en problemas con la dinastía, consideró prudente dar su versión. Cabe mencionar que en semanas pasadas, tuvieron otro conflicto por una serie de audios filtrados sobre Dulce y Romina Mircoli.

Fue así como Gustavo Adolfo Infante detalló que él mismo se comunicó con Vicente Fernández Jr para advertirle de la situación, aunque nunca obtuvo respuesta, por lo que desconoce qué hizo o si le reclamó a Cano. “Ni me interesa. No es mi rancho, no es mi dinero”, concluyó.