Ofelia Cano explota ante amenaza de Olivia Collins: "¿Me quiere pegar? ¡Órale! ¡¿Dónde nos vemos?!”

Los audios que Ofelia Cano guardó de una discusión de Dulce con su hija Romina Mircoli trajeron como consecuencias amenazas de pleito.

Así ocurrió luego de que se supiera que Ofelia Cano filtró las grabaciones donde Romina habla pestes de su madre, la fallecida cantante Dulce, y que la joven resaltara que la actriz se hizo pasar por amiga de su madre y actuó con alevosía al difundirlos.

Así que el tema de conversación escaló a varias famosas que conocían a Dulce, y Olivia Collins mostró su molestia ante la prensa:

“Estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano. Me parece tan ruin, tan traidora… que en primera que haya guardado los audios tan personales, si eres amiga no los guardas ¿para qué? ¿lo planeó? Y aunque no fueran amigas, ¿qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer que nunca hizo polémicas de nada? ¿Por qué? ¡Qué ruin, qué basura! ¡No lo puedo soportar!”.

“Si un día me la encuentro, me la voy a madrear. Me enoja que sigan hablando de Dulce y no la dejen en paz”, amenazó Olivia.

Así que este viernes 7 de marzo de 2025, Ofelia Cano regresó a Televisa, y en entrevista con Enrique De la Rosa, respondió a la amenaza de Olivia Collins.

“Lo increíble de las cosas con Olivia Collins es que se le olvida que conocemos su historia. ¡Cómo se atreve a dar una opinión si no tiene valor moral! Su único valor es que es amiga de Maribel Guardia”, comenzó Ofelia.

“Y aguas, Olivia, porque tienes una cola inmensamente larga. Ahora bien, Olivia, ojalá que te llegue pronto este mensaje: Dijiste que me querías pegar donde me encontraras, ¡órale! Aquí estoy en México. Dime dónde nos vemos, Olivia Collins”.

Ofelia Cano no se dejó: “Mucha historia que contar de ti y nada positiva, Olivia Collins. La única gracia que tuviste fue casarte con García Pato, y también fue escandalito. Así es que cállate la boca, Olivia Collins. Tu gracia es ser amiga de Maribel Guardia y ahí sí te es válida la opinión, pero sé razonable con lo que dices, no tengas chiquito el cerebro, porque es muy pequeñito”.

“Como no tienes argumentos, agredes a las personas y en este caso me agrediste a mí. Suerte, Olivia Collins”, le mandó mensajito Ofelia Cano.

¿Qué pasará entre las actrices?