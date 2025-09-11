Suscríbete
Famosos

Grupo Pesado despide a entrañable amigo y colaborador: “Tu huella queda en nuestro corazón”

Muchas otras agrupaciones se sumaron al pésame por la muerte de Guadalupe Chávez

September 10, 2025 • 
Alejandro Flores
grupo pesado.jpg

Grupo Pesado dio a conocer la noticia en sus redes sociales

Instagram

En el ambiente del regional mexicano lo conocían simplemente como “Don Lupe”. Ese cariño se tradujo en decenas de mensajes que lamentaron la muerte de este hombre que fue mánager de Grupo Pesado en sus inicios y de muchas otras agrupaciones y cantantes.

Guadalupe Chávez Guzmán fue un empresario entregado la mayor parte de su vida a la organización y producción de shows de artistas del regional mexicano sobre todo en el norte de México.
Originario de Tampico, don Lupe murió este miércoles 10 de septiembre, de acuerdo con la publicación que hizo el Grupo Pesado en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

En ese mismo mensaje, músicos como Adrián González, baterista de Voz de Mando; Rigo Marroquín, de Los rieleros del norte; y la cantante Lidia Cavazos publicaron su pésame, reconociendo todos ellos el valor de don Lupe como empresario pero también como amigo.

Más artistas lamentan la muerte del mánager Lupe Chávez

Grupo Pesado comenzó en 1993 en Monterrey y se le considera un innovador del género norteño. En esa época es cuando reciben el impulso de Guadalupe Chávez, cuya muerte ahora lamentan al recordar que su trabajo fue fundamental para el éxito de la agrupación.

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años mánager de Grupo Pesado”.

Grupo Palomo y el grupo La Mafia, que son generaciones más recientes del género, también llegaron a trabajar con él y lamentaron su muerte.

“Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”

Pesado terminó su mensaje recordando que el mánager fue una guía en su camino de la industria musical y les permitió crecer como músicos,

“Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia”.

Grupo Pesado
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aimep3.jpg
Famosos
‘Aimep3’ reaparece tras perder 17 kilos; estuvo a punto de morir
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Bauche copia.jpg
Famosos
Papá de Vanessa Bauche terminó espantado tras conocer al padre de Luis Miguel: “Es un demonio”
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel sigue furioso ante el triste final de Silvia Pinal: “eso lo van a pagar, tú lo vas a pagar”
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta-Ricardo-Pérez.jpg
Famosos
Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, explota contra la prensa: “vienen a buscar un chisme”
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marilyn-Cote.jpg
Viral
Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel
Cote acumula siete vinculaciones a proceso, cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas contra sus vecinos.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Emilio-Osorio.jpg
Famosos
Emilio Osorio responde a quienes lo llaman ‘nepo baby’: “sólo me quedaba aprovechar la oportunidad”
El joven actor expresó su sentir ante los señalamientos de que ha conseguido empleos por ser hijo del productor Juan Osorio.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg
Viral
Esposo de Kristin Cabot, del escándalo en show de Coldplay, rompe el silencio: “Ya estábamos separados”
La pareja de la exdirectora de recursos humanos de Astronomer emitió un comunicado para “que su familia pueda volver al anonimato”.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
congeladoaaron mercury.jpg
Famosos
Congelan a Aaron Mercury para que su mamá entre a LCDF; esto le dijo
Por primera vez en esta temporada de La Casa de los Famosos, la Jefa congeló a los habitantes para la entrada de alguien desde el exterior
September 09, 2025
 · 
Alejandro Flores