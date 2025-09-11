Grupo Pesado despide a entrañable amigo y colaborador: “Tu huella queda en nuestro corazón”

En el ambiente del regional mexicano lo conocían simplemente como “Don Lupe”. Ese cariño se tradujo en decenas de mensajes que lamentaron la muerte de este hombre que fue mánager de Grupo Pesado en sus inicios y de muchas otras agrupaciones y cantantes.

Guadalupe Chávez Guzmán fue un empresario entregado la mayor parte de su vida a la organización y producción de shows de artistas del regional mexicano sobre todo en el norte de México.

Originario de Tampico, don Lupe murió este miércoles 10 de septiembre, de acuerdo con la publicación que hizo el Grupo Pesado en su cuenta de Instagram.

En ese mismo mensaje, músicos como Adrián González, baterista de Voz de Mando; Rigo Marroquín, de Los rieleros del norte; y la cantante Lidia Cavazos publicaron su pésame, reconociendo todos ellos el valor de don Lupe como empresario pero también como amigo.

Más artistas lamentan la muerte del mánager Lupe Chávez

Grupo Pesado comenzó en 1993 en Monterrey y se le considera un innovador del género norteño. En esa época es cuando reciben el impulso de Guadalupe Chávez, cuya muerte ahora lamentan al recordar que su trabajo fue fundamental para el éxito de la agrupación.

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años mánager de Grupo Pesado”.

Grupo Palomo y el grupo La Mafia, que son generaciones más recientes del género, también llegaron a trabajar con él y lamentaron su muerte.

“Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”

Pesado terminó su mensaje recordando que el mánager fue una guía en su camino de la industria musical y les permitió crecer como músicos,