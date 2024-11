Gomita y Adrián Marcelo sorprendieron con una nueva canción, ¿hubo indirecta para Gala Montes?

Gomita no tuvo piedad de sus excompañeros en “La Casa de los Famosos México” y les dedicó una pieza que, a decir de los internautas, está repleta de indirectas para Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo .

La más reciente incursión de Gomita en el mundo de la música fue tomada con escepticismo por parte de los internautas, quienes aunque la felicitaron, sí reafirmaron que todos los dardos del mundo no bastan para aceptar a la influencer como cantante.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA CANCIÓN DE GOMITA?

Fue a través de su canal oficial de YouTube que Gomita lanzó de forma oficial su nueva canción llamada “Puro team Gomita”, una pieza que surgió como una presunta respuesta de la influencer a todas las burlas que recibió durante su participación en “La Casa de los Famosos México”.

Además del contagioso ritmo y una letra que tiene unas claras indirecta para Briggitte Bozzo, Gala Montes y Karime Pindter, “Puro team Gomita” se viralizó porque en el videoclip aparece Adrián Marcelo bailando al lado de Aracely Ordaz, detalle que literalmente hizo estallar las redes.

Si bien Adrián Marcelo no cantó y sólo se limitó a estar ante las cámaras durante unos segundos, este momento resultó ser más que suficiente para que el video se popularizara en YouTube: hasta el momento, tiene más de 9 mil Me Gusta, 101 mil reproducciones y una serie de pistas que puedes leer a continuación.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE “PURO TEAM GOMITA?”

Además de la poderosa frase “¿Qué pensaron, que me iba a quedar callada?”, Gomita intrigó a sus seguidores debido a dos claras referencias que hizo basada en el llamado clan de las “Chicas súperponedoras":

“Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar” y “Ya llegó su Mojo Jojo, las tres no dan la talla, mientras yo tranquila, ellas caen en su muralla” fueron algunas de las frases que dejaron a los internautas con la boca abierta, ¡qué tal!