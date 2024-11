Briggitte Bozzo hizo una sorprendente revelación sobre su intimidad y admitió que estuvo flechada por una mujer

A casi dos meses de que la segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final, varios de sus participantes siguen acaparando la atención de los reflectores a su paso. Es el caso de Briggitte Bozzo, una de las preferidas de esta edición, quien recientemente causó revuelo al recordar la ocasión en que una mujer la conquistó.

Briggitte Bozzo reveló que salió románticamente con una mujer

A propósito de su reciente aparición de “Las chicas superponedoras”, grupo conformado por Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo, en Pinky Promise, el programa de YouTube de Karla Díaz, salieron a la luz impresionantes secretos que cada una de ellas guardaba. Uno de los que mayor furor desató fue la confesión que hizo “Brillitos”, quien se sinceró respecto a cómo vive su sexualidad y lanzó una bomba que nadie esperaba.

Y es que a pesar de que aseguró que se identifica como una mujer completamente heterosexual, Briggitte confesó que existe un tipo de chicas por las que siente cierto interés. “A mí no me gustan las mujeres, pero hay algo que me atrae”, mencionó la joven, refiriéndose a aquellas que tienen, según su descripción, “vibras no tan femeninas”.

Por si fuera poco, la también tiktoker contó su experiencia tratando de tener citas con una mujer, pues antes de que entrara a La Casa de los Famosos México se dio una historia que hasta el día de hoy recuerda.

“Intenté salir con una chica un día. Yo estaba en la casa de Agus y Nicola porque habían hecho una fiesta, entonces había una chica sola. Era pelirroja y muy bonita. Empezamos a hablar como amigas y ella como que me empezó a ‘echar los perros’ y sentí un tipo de atracción. Sí intenté salir con ella, pero luego se me quitaron las ganas”, contó Bozzo ante la mirada atónita de sus amigas.

Briggitte Bozzo recordó la vez que sintió gran atracción por una mujer Instagram

¿Quién es la mujer que ‘conquistó' a Briggitte Bozzo?

En cuanto a quién es la misteriosa pelirroja que flechó instantáneamente a Briggitte Bozzo, se desconocen los detalles de su identidad, pues la joven de 22 años evitó dar referencias que pudieran facilitar a que dieran con ella. De modo que todo quedó en una anécdota que le fue de utilidad a la influencer para reafirmar su orientación heterosexual al 100%.