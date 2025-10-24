Suscríbete

Juan Osorio adelanta detalles del final de “Amanecer"; revela dónde y cómo terminarán sus protagonistas

El productor se siente orgulloso de lo que se logró con la secuencia final, grabada hace un mes

October 24, 2025 
Alejandro Flores
Fernando Colunga y Livia Brito, protagonistas de “Amanecer”

Cuenta Ana Belena, la actriz antagónica de “Amanecer”, que Juan Osorio no soltaba los capítulos finales ni siquiera a sus más cercanos colaboradores.
Celoso del libreto que tenía en sus manos, el productor de esta telenovela que es protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, asegura que ese final es uno de los más bonitos que ha grabado en su carrera.

“El final está muy bonito, está bien hecho para los dos villanos pero también para la pareja protagónica; yo creo que logramos hacer un homenaje a los finales de las novelas”.

En realidad, el final se divide en dos secuencias grabadas en un escenario natural. Como saben los teleivdentes que han seguido la historia, los personajes de Fernando Colunga y Livia Brito empiezan su relación a partir del engaño y la venganza pero con el paso del tiempo se descubren enamorados y afines.

Aunque Juan Osorio resguardaba celosamente el libreto con los últimos parlamentos de sus personajes, lo cierto es que en dos ocasiones ha revelado ciertos detalles de esas escenas.
En una entrevista esta semana con Maxine Woodside, adelantó:

“Es un final que nunca se ha hecho en la villa”, dijo Juan en referencia al nombre del pueblo ficticio en el que viven sus personajes: Villa Escarlata.

¿Dónde será el final de Colunga y Brito en la telenovela Amanecer?

Esa villa en redalidad se Tzintzuntzan, un poblado que en la época prehispánico llegó a ser la capital de los purépechas, sobre todo por las ventajas que representa su cercanía con el lago de Pátzcuaro.
Esa cercanía es aprovechada, por cierto, por Juan Osorio y la producción de Amanecer para el final. Las secuencias se grabaron hace un mes pero llevaron 10 semanas de trabajo previo.

“Lo que se hizo fue tener a los mariposeros, con el lago de fondo y la pareja al centro; pero lo que yo quería también era tener la isla”, contó Osorio en una entrevista para La Voz de Michoacán.

“Este final fue un reto por la comunicación que tuvimos que hacer con las cámaras en las lanchas; y gracia a dios salió como lo había planeado”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
