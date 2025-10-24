Peso Pluma estrena look en los Premio Billboard y besa a Kenia Os en pleno escenario

Recibir el premio Vanguardia no fue una sorpresa. Pero sí lo fue que Kenia Os estuviera en el proscenio esperándolo para darle el trofeo.

Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano en recibir este galardón de los premios Billboard Latinos, a los que acudió con un nuevo corte de cabello y acompañado de su novia Kenia Os.

La pareja anduvo sin separarse, juntos en la alfombra roja, juntos en la ceremonia y el único momento en que se separaron fue cuando el cantante se levantó para recibir el premio.

Sin embargo, en un acto de magia que contó con la complicidad de la producción de los premios, Kenia apareció en el escenario para hacerle entrega del premio.

“Yo no sabía que ella me lo iba a dar”, dijo Peso Pluma una vez que estuvo frente al micrófono y ya con el trofeo en sus manos.

De hecho, lo primer que hizo el cantante al subir al escenario fue besar a Kenia, igual que lo había hecho en la alfombra, en el programa previo y en las entrevistas posteriores.

Los románticos y apasionados

Peso Pluma y Kenia Os se convirtieron en la pareja del momento durante toda la ceremonia, que estuvo marcada también por el premio que se le otorgó a Elvis Crespo.

El nuevo look de Peso Pluma significó cortarse el cabello casi a rape, mientras que Kenia lució un vestido negro escotado, además de un perfume que llamó la atención de los presentadores de los Billboard.