Suscríbete
Famosos

Peso Pluma estrena look en los Premio Billboard y besa a Kenia Os en pleno escenario

Fue una noche de triunfo para Doble P, quien fue galardonado con el premio Vanguardia

October 24, 2025 • 
Alejandro Flores
kenia os peso pluma.jpg

Kenia Os y Peso Pluma demostraron su amor

Captura Billboard

Recibir el premio Vanguardia no fue una sorpresa. Pero sí lo fue que Kenia Os estuviera en el proscenio esperándolo para darle el trofeo.

Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano en recibir este galardón de los premios Billboard Latinos, a los que acudió con un nuevo corte de cabello y acompañado de su novia Kenia Os.
La pareja anduvo sin separarse, juntos en la alfombra roja, juntos en la ceremonia y el único momento en que se separaron fue cuando el cantante se levantó para recibir el premio.
Sin embargo, en un acto de magia que contó con la complicidad de la producción de los premios, Kenia apareció en el escenario para hacerle entrega del premio.

“Yo no sabía que ella me lo iba a dar”, dijo Peso Pluma una vez que estuvo frente al micrófono y ya con el trofeo en sus manos.

De hecho, lo primer que hizo el cantante al subir al escenario fue besar a Kenia, igual que lo había hecho en la alfombra, en el programa previo y en las entrevistas posteriores.

Los románticos y apasionados

Peso Pluma y Kenia Os se convirtieron en la pareja del momento durante toda la ceremonia, que estuvo marcada también por el premio que se le otorgó a Elvis Crespo.
El nuevo look de Peso Pluma significó cortarse el cabello casi a rape, mientras que Kenia lució un vestido negro escotado, además de un perfume que llamó la atención de los presentadores de los Billboard.

Peso Pluma Kenia Os
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Doña-Alegría-Aldo.jpg
Famosos
Aldo de Nigris confirma que su abuela, ‘Doña Alegría’, le robó dinero: “Sí, ya la conocemos y no me engancho”
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
joansebastian-alarcon.jpg
Famosos
Luto en La Voz: Joan Alarcón murió tras esperar en una “camilla oxidada” y diagnóstico erróneo
October 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Alex-Sirvent.jpg
Famosos
Alex Sirvent confía en que su hermana Paty de ‘Jeans’ y las ‘JNS’ se reconcilien: “El amor sí lo va a lograr”
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Enrique-Abello-Jaime-Camil.jpg
Famosos
Jorge Enrique Abello y Jaime Camil se topan por primera vez y recuerdan cómo dieron vida a ‘Don Armando’
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira-carrillo-hilos--.jpg
Telenovelas
Al interior del taller de moda de Yadhira Carrillo en ‘Los hilos del pasado’
El productor José Alberto “El Güero” Castro recreó un taller de moda en el que brillará la protagonista de su nueva telenovela.
October 23, 2025
 · 
Nayib Canaán
Elizabeth-Álvarez.jpg
Famosos
Maquillista señala a Elizabeth Álvarez y la acusa de malos tratos al trabajar en ‘Perfume de Gardenia’
Héctor Huerta compartió que la actriz lo hizo llorar por la forma en la que lo trató cuando compartían el trabajo en la obra de teatro.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Mayer-Sergio-Mori.jpg
Famosos
Sergio Mayer aplaude actitudes de su hijo Sergio: “es igual de soberbio que yo porque somos chingones”
El actor salió a defender a su primogénito, quien actualmente participa en el reality ‘La Granja VIP’, de Azteca.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Le piden matrimonio a Cristian Castro en pleno show en Ecuador, ¡y él acepta!
El cantante ofreció un espectáculo en el que pidió a la organización que le permitiera al público estar cerca del escenario.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez