Giovanni Medina respondió a las acusaciones de amenazas de la madre de Geraldine Bazán: “Es un delito”

Hace varios días, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, aseguró durante un encuentro con los medios, que Giovanni Medina, el presunto nuevo novio de Irina Baeva, la había amenazado a través de un mensaje intimidatorio para que ya no hablara de él. Sin embargo, el político ya se pronunció al respecto y negó dicha versión.

“Les quiero decir que me mandó un mensaje Giovanni [Medina] con mi hijo, que si hablaba de él me iba a demandar porque tiene su nombre reservado. Que mejor se cuide él porque tiene que andar en bajo perfil si es que está en el gobierno de México”, dijo Rosalba ante las cámaras. “Antes me hablaba bien y hasta me envió un regalito, que mandó hace como uno, dos años. Ya después se atrevió a eso. A mí, ¡nadie me amenaza! Ni ahorita, ni ayer, ni nunca”.

“Solamente que mi hijo me dice ‘oye mamá dice Giovanni que, por favor, no lo menciones porque los ha mencionado mucho y porque él tiene su nombre en el registro de la propiedad (...) A partir de ahorita, si me pasa algo en contra de él”, añadió.

En otra entrevista con el programa ‘Siéntese quien pueda’, Rosalba Ortiz dijo sobre los mensajes de Giovanni Medina: “Yo no lo menciono a él, ustedes son los que me preguntan. Amenazar a una mujer es muy cobarde”.

Giovanni Medina responde a las acusaciones de amenazas

Irina Baeva, Giovanni Medina y su hijo Emmanuel se encontraron con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México a su regreso de sus vacaciones en Roma, donde el político fue cuestionado sobre las presuntas amenazas en contra de la señora Rosalba Ortiz.

“Yo no sé si ustedes me imaginen respondiendo algo así o involucrándome en algo así. La verdad no lo vi. Si puedo decir, con lo que describes, que acusar a alguien de cometer un delito, es otro delito. Las amenazas son un delito”, declaró Giovanni Medina de forma contundente.

Además, sostuvo que él jamás ha amenazado a nadie y mucho menos a una mujer, pues asegura ser muy respetuoso: “Aquí nadie ha amenazado a nadie. Soy muy respetuoso con las mujeres, con las personas mayores y es una pena”.

Se especula que el político y empresario tiene una relación sentimental con Irina Baeva Instagram

Irina Baeva asegura que no hablará más de Gabriel Soto

Quien también se detuvo a hablar con los reporteros fue Irina Baeva, quien declaró que para ella está completamente cerrado el capítulo de Gabriel Soto y no piensa dar más declaraciones sobre su vida privada.

“Soy actriz y conductora y de eso siempre feliz de la vida, les voy a responder todo lo que quieran, las preguntas que tengan en el momento que quieran. De verdad espero que lo puedan entender, que lo puedan respetar tanto hoy como en nuestros próximos encuentros”, dijo ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre por qué sí dio declaraciones sobre su vida personal en el programa ‘Montse & Joe’, donde aseguró que su relación con Gabriel Soto terminó por presuntas infidelidades y violencia, pero se niega a hablar con los reporteros, la actriz rusa declaró que justamente habló sobre ese tema en el programa para evitar seguir respondiendo preguntas del asunto en un futuro.

“Lo comparto en el programa no para generar más controversia ni mucho menos, para mí es ponerle un punto final a una historia ya cerrar este capítulo es como una catarsis, pues precisamente para ya no generar más preguntas, y ya no tener que seguir respondiendo esas insistencias y más preguntas en un futuro”, finalizó.

