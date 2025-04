Captan a Irina Baeva y Giovanni Medina con su hijo en el aeropuerto y el empresario explotó contra la prensa: VIDEO

Irina Baeva y Giovanni Medina desataron una trifulca tras ser captados por los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en compañía de Emmanuel, el hijo del empresario y Ninel Conde, desatando especulaciones sobre la consolidación de su relación.

Las imágenes, difundidas por diversos medios, muestran a la presunta pareja y al menor, aparentemente preparándose para un viaje a Roma, Italia, durante las vacaciones de Semana Santa.

Desde hace meses, se les ha vinculado románticamente, sin embargo, ambos han optado por mantener un total hermetismo, con muy pocas apariciones públicas y sin confirmar o desmentir su relación.

Una de las cosas que más llamó la atención fue la presencia de Emmanuel junto a Irina Baeva y Giovanni Medina, lo que sugiere que la actriz ya convive con el hijo del empresario, generando comentarios sobre la estabilidad de su vínculo, sobre todo después de que la rusa confirmó su quiebre de forma definitiva con Gabriel Soto a causa de sus presuntas infidelidades.

Lo que se decía resultó ser cierto, Irina Baeva y Giovanni Medina estrenan Romance. pic.twitter.com/2HpeAPVjL3 — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) February 18, 2025

Giovanni Medina explota contra los reporteros

Irina Baeva se mostró reservada ante las preguntas de la prensa, mientras que Giovanni Medina explotó contra los reporteros, exigiendo respeto por la privacidad de su hijo.

“Por favor respeten, respeten, por favor, son muy irrespetuosos y ¿saben una cosa?, Emmanuel y yo siempre los hemos respetado, traigo a mi hijo aquí, sólo estamos pidiendo respeto, los estamos respetando, pero ustedes son tremendamente irrespetuosos”, declaró.

El político mexicano perdió la paciencia cuando una de las reporteras se quejó de que la estaba golpeando la gente de seguridad que los acompañaba.

“Solo le estoy pidiendo respeto. Nadie te está pegando, bueno, ahí está todo grabado, nadie le está pegando, los estamos respetando, pero ustedes son tremendamente irrespetuosos”.

Por su parte, la actriz de ‘La historia de Juana’ sólo pidió permiso a los medios para poder seguir caminando, mientras el empresario insistía en señalar que no tenía por qué hablar de su relación.

“Hablo por mí, eso es cosa que a ti no te interesa, yo no trabajo para ti, entonces, respeta, por favor”, señaló Giovanni Medina visiblemente molesto.

Irina Baeva confirmó las infidelidades de Gabriel Soto

Tras meses de especulaciones, Irina Baeva finalmente rompió el silencio sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su relación con Gabriel Soto y confirmó que los rumores de infidelidad por parte del actor mexicano eran ciertos.

Durante una entrevista en el programa ‘Montse & Joe’, la intérprete rusa reveló que las infidelidades del mexicano y episodios de violencia emocional fueron las razones detrás de su ruptura, ocurrida en julio de 2024 tras casi seis años juntos.

“Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, confesó la famosa.

Cuando la conductora Montserrat Oliver le preguntó: “¿Me vas a contar cómo cachaste eso?”, la actriz de ‘Amor Dividido’ se limitó a decir: “Creo que la verdad está de más, porque aparte está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema”.

También quiso dejar muy en claro que a Gabriel Soto no lo dejó porque estaba enfermo, como se había especulado. “Es totalmente falso. La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales yo creo que todo el mundo está enterado. No es chisme, es la verdad”.

“Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más (....) Me acuerdo, de la sensación, de cómo estaba pasando, y digo: ‘guau, ¿en qué momento he permitido tanto?’”, añadió.