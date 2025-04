La mamá de Geraldine Bazán reveló que Giovanni Medina la amenazó: esto dijo

Desde que se dio a conocer la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, no dudó en pronunciarse sobre la situación, y ahora que la actriz rusa destapó que su noviazgo con el mexicano terminó por infidelidades y violencia no física, Rosalba volvió a la carga.

Sin embargo, llamó la atención que la señora denunció que Giovanni Medina, el supuesto nuevo novio de Irina Baeva, la amenazó a través de un mensaje intimidatorio para que ya no hablara sobre él.

“Les quiero decir que me mandó un mensaje Giovanni [Medina] con mi hijo, que si hablaba de él me iba a demandar porque tiene su nombre reservado. Que mejor se cuide él porque tiene que andar en bajo perfil si es que está en el gobierno de México”, dijo Rosalba Ortiz durante un encuentro con los medios hace algunos días. “Antes me hablaba bien y hasta me envió un regalito, que mandó hace como uno, dos años. Ya después se atrevió a eso. A mí ¡nadie me amenaza! Ni ahorita, ni ayer, ni nunca”.

“Solamente que mi hijo me dice ‘oye mamá dice Giovanni que, por favor, no lo menciones porque los ha mencionado mucho y porque él tiene su nombre en el registro de la propiedad (...) A partir de ahorita, si me pasa algo en contra de él”, añadió.

En otra entrevista reciente con el programa ‘Sientese quien pueda’, Rosalba Ortiz dijo sobre los mensajes de Giovanni Medina: “Yo no lo menciono a él, ustedes son los que me preguntan. Amenazar a una mujer es muy cobarde”.

La mamá de Geraldine Bazán le respondió de forma contundente a Giovanni Medina

La mamá de Geraldine Bazán aseguró que los mensajes de Giovanni Medina vienen de la frustración, pues en la imaginación del político, él es muy pretendido y es el tercero en discordia, pero no es así. También quiso aclarar de forma contundente que su hija jamás tuvo una relación sentimental con él.

“Yo pienso que lo dice porque no salen las cosas como él quiere. Él quisiera ser el gigoló, que está muy pretendido y no. Repito, mi hija nunca tuvo nada que ver con él, sentimentalmente, así que no forma parte de ningún tercero ni que es el galán que todos esperaban ¡No! A mí no me mandes mensajitos amenazantes y menos con mi hijo”, añadió.

Señaló que, como servidor público, sus actos pueden tener graves consecuencias, por lo que le recomendó no meterse más en controversia.

“Si me estás amenazando atente a las consecuencias. Supuestamente, eres un servidor público y no puedes andar haciendo tanto disparate de que gastas el dinero así, porque entonces estás en alto perfil y así no le gusta al gobierno de México”.

Giovanni Medina e Irina Baeva se dejaron ver juntos en el aeropuerto Instagram @irinabaeva / @giovannimedinam

Rosalba Ortiz se lanza contra Irina Baeva

Rosalba Ortiz reconoció que lo que más le dolió de la separación de su hija con Gabriel Soto no fue la infidelidad del actor, sino la presunta burla pública de Irina Baeva, la cual, asegura, se le regresó.

“El problema no es que haya sido infiel o no, son las burlas, porque las amantes así exhiben, en mis tiempos te hablaban por teléfono, y ahora con esas exhibiciones que son públicas y horribles. Nada más que se acuerde cómo lo hizo”.

“Al que a hierro mata, a hierro muere. Nada más les recuerdo que no importaba que hubiera sido infiel mi ex yerno, o que ella se hubiera atravesado en el camino, es la saña que tuvo en el inter, que mandaba videitos públicos como burlándose. La burla y ella se está sintiendo así que no tiene hijos, imaginense”, declaró. “Si te dolió lo que viste, verás lo que viene. Tarde o temprano se regresa”.

“Mi hija ni siquiera tiene que pelearse, la misma gente le está devolviendo lo que ella sembró”, finalizó.