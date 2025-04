La hija de Gabriel Soto salió en defensa del actor tras las acusaciones de violencia hechas por Irina Baeva

Gabriel Soto está envuelto en polémica desde hace algunos días, cuando su ex pareja, Irina Baeva, aseguró que su relación con el actor mexicano terminó por infidelidades, además, dijo que sufrió violencia no física durante su noviazgo.

El actor de ‘Mi Camino es Amarte’ ha señalado varias veces que no dará detalles sobre el tema, pues no piensa hablar sobre terceras personas, sin embargo, fue su hija mayor, Elissa, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán, quien salió en defensa de su famoso papá.

Fue durante la celebración del cumpleaños número 50 de Gabriel Soto (17 de abril), que el histrión tuvo un encuentro con la prensa, donde declaró de forma contundente que nunca dará su versión de los hechos, pues se trata de su vida privada y no piensa exponerla al escrutinio público.

“La verdad es que me siento mejor que nunca, me siento muy bien. Creo que después de la tormenta viene la calma, después de un episodio en donde tocas fondo, ya no hay otro camino más que para arriba y creo que todas las experiencias te hacen reestructurarse”, declaró el actor.

Sobre si contará su lado de la historia con Irina Baeva, Gabriel Soto respondió firmemente: “Nunca. Porque es algo privado, es algo muy personal, es algo que finalmente no se tiene que sacar a la luz pública. Es nuestra vida personal y nuestra vida privada. Respeto a quien lo haga así, a quien decida hacerlo, yo respeto las opiniones y las decisiones de cada quien”.

Elissa Marie defiende a su papá, Gabriel Soto

El famoso fue cuestionado sobre cómo blinda a sus hijas ante este tipo de polémicas, sin embargo, fue su hija mayor, Elissa Marie, de 16 años, quien defendió al actor de las acusaciones de violencia.

“La verdad fue un año bastante complicado, tanto para mi papá como para nosotras, pero lo importante es que salió adelante y yo opino que siempre hay dos versiones de la historia y yo conozco a mi papá, yo sé la persona que es y yo sé que la gente que lo rodea siente su amor, siente su cariño, siente su respeto”, dijo la adolescente.

Gabriel Soto revela que no piensa en tener una nueva pareja

Gabriel Soto fue cuestionado sobre si busca encontrar el amor dentro de poco, sin embargo, él señaló que primero tiene que hacer un importante trabajo consigo mismo antes de encontrar otra pareja.

“Pues, ahorita estoy trabajando todavía en mí, estoy muy enfocado en mí, en mi persona todavía, en salir adelante, en mi trabajo. Creo que ahorita hay otras prioridades para mí. Con un Gabriel totalmente renovado, remasterizado, y más fuerte y más sano que nunca”.

También reveló cuáles son las cualidades que busca en su próxima pareja y aseguró que se ha vuelto más exigente con la edad.

“Una persona que esté a mi lado, que me quiera, que tenga paz, que me haga sentir en paz, que me haga sentir amado, querido, apreciado, valorado… muchas cualidades que ya con la edad vas poniéndole más de requisitos, pero finalmente ser feliz, creo que es lo más importante”.

Gabriel Soto es acusado de usar a sus hijas en medio del escándalo con Irina Baeva

Tanto presentadores como internautas en redes sociales han acusado a Gabriel Soto de usar a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, para suavizar las graves acusaciones que Irina Baeva hizo en su contra.

Durante una entrevista en el programa ‘Montse & Joe’, Irina Baeva reveló que las infidelidades del mexicano y episodios de violencia emocional fueron las razones detrás de su ruptura, ocurrida en julio de 2024 tras casi seis años juntos.

“Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, confesó la famosa.

También quiso dejar muy en claro que a Gabriel Soto no lo dejó porque estaba enfermo, como se había especulado. “Es totalmente falso. La única razón por la cual mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales yo creo que todo el mundo está enterado. No es chisme, es la verdad”.

“Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. No física, no hemos llegado ahí, gracias a Dios, me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más (....) Me acuerdo, de la sensación, de cómo estaba pasando, y digo: ‘guau, ¿en qué momento he permitido tanto?’”, añadió.