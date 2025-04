Gabriel Soto recibió una insólita propuesta de una influencer en medio de la polémica con Irina Baeva

Gabriel Soto se encuentra en medio de la polémica desde hace algunos días, luego de que su ex, Irina Baeva, aseguró que su relación terminó por presuntas infidelidades y por violencia no física. Por ello, llamó la atención que, recientemente, una tiktoker rusa le hizo una insólita propuesta.

Fue en el programa ‘Monte & Joe’ donde Irina Baeva, actriz originaria de Rusia, dio a conocer que su relación con el protagonista de ‘Caer en Tentación’ terminó por diversos engaños: “Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”.

A pesar del escándalo, Gabriel Soto ha preferido no responder ni negar ni confirmar estas acusaciones, sin embargo, parece que no ha perdido el sentido del humor, pues recientemente se le dejó ver en una actitud muy relajada junto a una influencer que bromeó con el tema.

¿Qué le propuso la tiktoker rusa a Gabriel Soto?

La influencer Anastasiiaa Morozova compartió en su cuenta de TikTok un video junto al actor mexicano, en el que las risas no faltaron.

“Hola, Gabriel Soto, yo también soy rusa, por si todavía te interesa”, dijo la creadora de contenido.

Divertido, el histrión de 50 años respondió: “Muy bien, muy bien”, y comenzó a hablar en ruso, además de hacerle una seña con la mano para que se acercara.

De inmediato llegaron los comentarios de los internautas, quienes destacaron el buen humor del actor: “Jaja, eso es humor mexicano”; “Gabriel Soto anda desatado”; “Gabriel Soto quiere ser ruso”; “Es un picaflor nato”.

Hija de Gabriel Soto salió en defensa del actor

Gabriel Soto ha señalado varias veces que no dará detalles sobre las declaraciones que hizo Irina Baeva hace algunos días, pues no piensa hablar sobre terceras personas, sin embargo, fue su hija mayor, Elissa, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán, quien salió en defensa de su famoso papá.

Fue durante la celebración de su cumpleaños número 50, que el histrión tuvo un encuentro con la prensa, donde declaró de forma contundente que nunca dará su versión de los hechos, pues se trata de su vida privada y no piensa exponerla al escrutinio público.

“La verdad es que me siento mejor que nunca, me siento muy bien. Creo que después de la tormenta viene la calma, después de un episodio en donde tocas fondo, ya no hay otro camino más que para arriba y creo que todas las experiencias te hacen reestructurarse”, declaró el actor.

Sobre si contará su lado de la historia con Irina Baeva, Gabriel Soto respondió firmemente: “Nunca. Porque es algo privado, es algo muy personal, es algo que finalmente no se tiene que sacar a la luz pública. Es nuestra vida personal y nuestra vida privada. Respeto a quien lo haga así, a quien decida hacerlo, yo respeto las opiniones y las decisiones de cada quien”.

Pero su hija, Elissa Marie de 16 años sí se pronunció sobre el tema: “La verdad fue un año bastante complicado, tanto para mi papá como para nosotras, pero lo importante es que salió adelante y yo opino que siempre hay dos versiones de la historia y yo conozco a mi papá, yo sé la persona que es y yo sé que la gente que lo rodea siente su amor, siente su cariño, siente su respeto”, dijo la adolescente.