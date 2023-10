Cómo es la vida de Héctor Parra en prisión, según su hija Daniela

Daniela Parra ha hecho de todo para demostrar la inocencia de Héctor Parra y, al mismo tiempo, costear los gastos de su defensa y solventar las necesidades básicas del actor: desde vender tamales hasta organizar una venta de cochera , todo se vale para la joven.

Daniela Parra ha asumido todos los gastos de su papá, Héctor Parra, y ha hecho de todo para conseguir fondos. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Ahora, a Daniela se le abrió una puerta más que seguramente le permitirá reunir más fondos para su padre, pues forma parte del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”. En entrevista exclusiva para TVyNovelas, la joven informó que todo lo que gane en este proyecto será destinado al beneficio de Héctor Parra .

Pero, ¿cómo es la vida de Héctor Parra en la cárcel? Durante la charla, Daniela se dio tiempo para detallar en qué condiciones vive el actor.

“MI PAPÁ ESTÁ CUIDADO PERFECTAMENTE": DANIELA PARRA

Daniela nos contó que visita a su papá, Héctor Parra, cada 15 días, aunque aceptó que le gustaría verlo más seguido:

“Nosotros no tenemos que pagar para que lo cuiden, ni nada. Gracias a Dios, donde está mi papá está cuidado perfectamente”

“Voy cada dos semanas porque también está muy lejos, entonces es complicado estar tanto tiempo allá, yo lo veo como un día de campo, voy a ver a mi papá y todo el día me quedo allá para aprovechar, luego ya me regreso, me gustaría verlo más, bueno, me gustaría verlo afuera”, contó la joven.

Daniela reveló que Héctor Parra, su papá, da clases de teatro que lo mantienen ocupado en la cárcel. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Por otra parte, Daniela Parra se sinceró y nos contó que sí se siente estresada al hacerse cargo de todos los gastos de Héctor Parra:

“Sí siento mucha presión y estrés porque aunque mi papá tiene más familia, primos, amigos, que están con nosotros en todo momento, de la parte económica sí me encargo completamente y al principio sí fue un shock impresionante, pero afortunadamente han salido muchas cosas que nos han ayudado a mantener esos gastos y a pagarle a los abogados, a que él esté bien adentro, que tenga comida, que esté saludable”, aseguró.

Sobre la vida de Héctor Parra en prisión, Daniela aceptó que su padre da clases de teatro dentro del penal: “No le pagan, pero lo mantienen activo, ocupado, realmente no hay muchas cosas qué hacer que generen dinero, porque más bien lo que quieren es que tú les mandes el dinero a los reclusos”.

Daniela Parra también confirmó que los rumores de que hay que pagar en la cárcel para estar protegido son ciertos, aunque ella asegura que con su papá no se ha dado el caso: “Nosotros no tenemos que pagar para que lo cuiden, ni nada. Gracias a Dios, donde está mi papá está cuidado perfectamente, imagínate, eso ya sería otro problema”, concluyó la joven.