Génesis Aleska llegó a La casa de los famosos 4 tras su arresto: estas fueron sus primeras declaraciones

La modelo Génesis Aleska, contra todo pronóstico, llegó a La casa de los famosos 4 luego de que fuera detenida este fin de semana por el presunto robo de unos relojes de lujo: estas fueron sus primeras declaraciones.

En medio de la controversia, arrancó la cuarta temporada de La casa de los famosos, el reality show más exitoso de Telemundo, cadena de televisión que no dudó en llamar a auténticas figuras polémicas con el fin de darle más emoción a las semanas que están por venir.

Desde la incorporación de figuras como Lupillo Rivera y Alfredo Adame , quien aseguró que irá en plan de lo que sea con tal de obtener el premio, hasta los rumores de que Frida Sofía estaría entre los invitados especiales, La casa de los famosos no tardó en acaparar las tendencias de las últimas semanas.

Con la detención de Génesis Aleska en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se pensó que los directivos estarían contemplando estrategias de última hora para cubrir su ausencia ; sin embargo, esto no fue así, y la modelo venezolana no sólo se presentó al reality, sino que también defendió su inocencia: esto fue lo que dijo.

GÉNESIS ALESKA DEFIENDE SU INOCENCIA ANTES DE ENTRAR A LA CASA DE LOS FAMOSOS

Nacho Lozano y Jimena Gállego, los conductores de La casa de los famosos 4, no dudaron en preguntarle a Aleska sobre su reciente arresto en cuanto ella pisó el foro de televisión, previo a encerrarse con otras celebridades:

“Aprendí que así estés pasando por el desierto o estés en cualquier situación, mantén siempre tu fe inquebrantable”

“Creo que la vida me puso a prueba y pasé la prueba, que era mantener mi fe inquebrantable porque yo sabía lo que iba a pasar”, aseguró la venezolana, quien no ahondó mucho sobre el crimen del que se le acusó.

Asimismo, Génesis reconoció que ella ya había sido notificada de la orden de arresto que pesaba en su contra; sin embargo, quiso subirse al avión y enfrentar los señalamientos, pues estaba convencida de su inocencia:

“Les dije (a mis hermanas) que yo iba a enfrentar esa situación, iba a dar mi cara y que así me metieran presa, yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si fuera una delincuente cuando no lo soy”, aseveró.

La modelo, por otro lado, se llevó una importante lección con esta experiencia: “Aprendí que así estés pasando por el desierto o estés en cualquier situación, mantén siempre tu fe inquebrantable, que es lo único que va a hacer que ocurra el milagro. De ahí yo salí más fortalecida, incluso aquí estoy más que preparada para entrar a La casa de los famosos y vean realmente quién es Aleska Génesis”, concluyó.