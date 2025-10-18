Suscríbete
Famosos

¿Ganan lo mismo los famosos participantes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’? Revelan si hay favoritismos

La productora Andrea Rodríguez habló abiertamente del asunto.

October 18, 2025 • 
MrPepe Rivero, Nayib Canaán
estrellas-sueldos-.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

Instagram

El pasado 13 de octubre estrenó la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy, donde celebridades se entregan en la pista de baile entre emociones y polémicas.

Se trata de un gran escaparate para varios talentos jóvenes pues el programa Hoy es el más importante de las mañanas en México, por lo que durante varias temporadas se han visto a varios talentos que brillaron y luego alcanzaron más éxito, como Briggitte Bozzo, Lambda Garcia, o Moisés Peñaloza, actual protagonista de telenovelas.

Bajo la producción de Andrea Rodríguez y la conducción de Galilea Montijo, el reality show del programa matutino de Televisa se transmite en vivo, como ya es tradición, desde las 11 de la mañana con un panel de jueces que combina experiencia, carácter y carisma: Andrea Legarreta, Ema Pulido, Latin Lover y el juez de oro, Albertano (Ariel Miramontes).

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Hay diferencia de sueldos entre los participantes?

En entrevista con TVyNovelas, la productora Andrea Rodríguez reveló que sabe que las personalidades de los participantes dan contenido a Las estrellas bailan en Hoy.

“Creo que la polémica ayuda, el hecho de que la gente hable de nosotros funciona, lo importante es estar en las conversaciones, así son los reality show, nosotros no vamos a hablar mal de los participantes, el desempeño de ellos habla por sí solo”.

estrellas-bailan-hoy-2025-.jpg

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Programa Hoy

La fórmula parece clara: talento, drama y pasión, una mezcla irresistible para los televidentes.

A diferencia de otros formatos, en Las estrellas bailan en Hoy no hay favoritismos.

“En cuanto al sueldo de las estrellas que participan, todos ganan lo mismo, ganan por semana, no hay preferencias, ni tabulador”, subrayó Rodríguez, quien ha convertido la pista de baile en un terreno donde la fama se iguala al esfuerzo.

La productora también confesó su vínculo personal con el arte del movimiento.

“Para mí el baile no es ajeno porque desde chiquita, mis padres me metieron en clases de todo, de ballet, de hawaiano, entonces con mis hijas también seguí esos patrones”. Y entre risas, añadió: “Yo creo que soy buena para el bailongo en las bodas, pero no sé si lo sea para una competencia de este nivel”.

Así, entre pasos de salsa y miradas de revancha, esta nueva temporada promete más que entretenimiento: será un escenario de redención para quienes buscan brillar una vez más.

Durante la primera semana no hubo pareja eliminada, pero la competencia se pone feroz y cada viernes se despedirá un par de famosos.

Las Estrellas Bailan en Hoy No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
eleazar gomez trampa.jpg
Famosos
La Granja solapa a Eleazar Gómez aunque el Rey Grupero denunció que hizo trampa
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
lupillo rivera marianagutierrez.jpg
Famosos
Abogada de Lupillo Rivera sospecha que hay amiguismo para favorecer a Belinda
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
tefi valenzuela eleazar gomez.jpg
Famosos
Tefi Valenzuela, víctima de Eleazar Gómez, pide a las mujeres denunciar la violencia
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana y pepe suarez (1).jpg
Famosos
Guana niega haber atacado a Aldo, Abelito y Aaron; acusa a Pepe Suárez de ponerle el pie
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
Aldo-de-Nigris-Stephanie-Ayala.jpg
Famosos
Hija de Alexia Ayala muestra interés en Aldo De Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”
La joven que ingresó a ‘La Casa de Los Famosos México’ habló de su interés por el ganador del reality show.
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yeri-Mua-Karime.jpg
Famosos
Karime Pindter y Yeri Mua destapan los ‘amarres’ para conseguir pareja y que les vaya bien en el amor
La reguetonera y la conductora tuvieron una charla amena donde hablaron de los hechizos a los que recurren.
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jeans-nuevas.jpg
Famosos
Las nuevas ‘Jeans’: Paty Sirvent presenta a las cuatro integrantes de su proyecto
Tras hacer casting para elegir a las intrigantes de la nueva agrupación, la manager las dio a conocer.
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepe-Arévalo.jpg
Famosos
Pleito por la orquesta de Pepe Arévalo, su hijo José Luis Arévalo aclara que busca preservar su legado
El hermano del periodista dio una conferencia de prensa para decir que lo están boicoteando.
October 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez