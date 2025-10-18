¿Ganan lo mismo los famosos participantes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’? Revelan si hay favoritismos

El pasado 13 de octubre estrenó la séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy, donde celebridades se entregan en la pista de baile entre emociones y polémicas.

Se trata de un gran escaparate para varios talentos jóvenes pues el programa Hoy es el más importante de las mañanas en México, por lo que durante varias temporadas se han visto a varios talentos que brillaron y luego alcanzaron más éxito, como Briggitte Bozzo, Lambda Garcia, o Moisés Peñaloza, actual protagonista de telenovelas.

Bajo la producción de Andrea Rodríguez y la conducción de Galilea Montijo, el reality show del programa matutino de Televisa se transmite en vivo, como ya es tradición, desde las 11 de la mañana con un panel de jueces que combina experiencia, carácter y carisma: Andrea Legarreta, Ema Pulido, Latin Lover y el juez de oro, Albertano (Ariel Miramontes).

¿Hay diferencia de sueldos entre los participantes?

En entrevista con TVyNovelas, la productora Andrea Rodríguez reveló que sabe que las personalidades de los participantes dan contenido a Las estrellas bailan en Hoy.

“Creo que la polémica ayuda, el hecho de que la gente hable de nosotros funciona, lo importante es estar en las conversaciones, así son los reality show, nosotros no vamos a hablar mal de los participantes, el desempeño de ellos habla por sí solo”.

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025 Programa Hoy

La fórmula parece clara: talento, drama y pasión, una mezcla irresistible para los televidentes.

A diferencia de otros formatos, en Las estrellas bailan en Hoy no hay favoritismos.

“En cuanto al sueldo de las estrellas que participan, todos ganan lo mismo, ganan por semana, no hay preferencias, ni tabulador”, subrayó Rodríguez, quien ha convertido la pista de baile en un terreno donde la fama se iguala al esfuerzo.

La productora también confesó su vínculo personal con el arte del movimiento.

“Para mí el baile no es ajeno porque desde chiquita, mis padres me metieron en clases de todo, de ballet, de hawaiano, entonces con mis hijas también seguí esos patrones”. Y entre risas, añadió: “Yo creo que soy buena para el bailongo en las bodas, pero no sé si lo sea para una competencia de este nivel”.

Así, entre pasos de salsa y miradas de revancha, esta nueva temporada promete más que entretenimiento: será un escenario de redención para quienes buscan brillar una vez más.

Durante la primera semana no hubo pareja eliminada, pero la competencia se pone feroz y cada viernes se despedirá un par de famosos.