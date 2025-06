¿Mhoni Vidente tenía razón? Captan supuesto OVNI y el VIDEO se hizo viral por este impresionante detalle

Mhoni Vidente estuvo cerca de predecir un avistamiento OVNI en los cielos , pero, al igual que con la fecha de elección del nuevo Papa, le falló por unos días. Y es que este martes, un ciudadano de Oaxaca captó un supuesto objeto volador no identificado, y el video se hizo viral por la forma que tenía.

¿Cómo fue el avistamiento del supuesto OVNI en Oaxaca?

El material fue grabado cerca del cerro de San Felipe, en Oaxaca, según comentó el periodista Nelson Valdez, uno de los primeros en difundir el clip.

Un poblador de #Oaxaca captó con su cámara Nikon P900 un extraño objeto elevándose en las inmediaciones del cerro San Felipe.



📹 Juan Giner#UAP #UFO pic.twitter.com/TsExhuUDyF — Nelson Valdez (@nelvaldez) June 3, 2025

La secuencia, que dura alrededor de dos minutos, muestra cómo este presunto OVNI se eleva desde el interior de la vegetación de la montaña y realiza algunos movimientos “extraños”, para luego continuar su rumbo hacia el cielo.

¿Qué piensan las personas del video viral del supuesto OVNI en Oaxaca?

En los comentarios, los usuarios no se quedaron callados y rápidamente compartieron sus propias teorías sobre el avistamiento. Otros, en cambio, se burlaron de la calidad del video, una constante en este tipo de “revelaciones extraterrestres”.

Así fue captado el supuesto OVNI en Oaxaca. (X @nelvaldez)

“¿Por qué razón este tipo de fotos jamás se ven nítidas?”, “Ojo, no dudo, pero ¿por qué siempre graban con cámara bien culera?”, “Yo el domingo pasado vi algo así en el cielo, estaba nublado a punto de llover y se veía así; volaba alto y a esa velocidad”, “Esto es falso. En Oaxaca no tienen cámaras”, “Se entiende que en Oaxaca no conocen los drones”.

Hasta ahora, el video ha conseguido casi 400 mil reproducciones en X (antes Twitter), pero no se ha revelado de forma oficial de qué tipo de objeto se trató.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre los OVNIS?

Mhoni Vidente había adelantado un avistamiento para este 6 de junio , el llamado “día del diablo”. Según contó en el programa Unicable, “los extraterrestres ya están viviendo entre nosotros” y poco a poco se irán presentando con este tipo de fenómenos.

Además, defendió las teorías del periodista Jaime Maussan , quien ha dedicado su vida a intentar demostrar que los alienígenas existen.

¿El OVNI en Oaxaca es coincidencia o el inicio de algo más grande?

¿Será que este avistamiento en Oaxaca es solo una de muchas apariciones que veremos en el cielo, o se trata de una simple coincidencia? El tiempo —y las cámaras— lo dirán.

