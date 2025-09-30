Suscríbete
Sebastián Ligarde asegura que vio un OVNI cerca de su casa: era color plateado con forma de espiral

El actor sorprendió a sus seguidores al relatar cómo presenció un extraño fenómeno cerca de su casa en Texas.

September 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sebastián-Ligarde.jpg

Sebastián Ligarde contó cómo cerca de su casa en Texas vio un OVNI.

“De repente veo un objeto rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento”.

El actor Sebastián Ligarde, recordado por su personaje de villano en la telenovela ‘Quinceañera’, sorprendió a sus seguidores al relatar que vivió una experiencia sobrenatural.

El inolvidable ‘Memo’ dijo que vio un OVNI cerca de su casa en Texas y que el episodio ocurrió mientras estaba en compañía de su esposo, Jorge López Lira.

La pareja de Ligarde fue quien se percató que en el cielo había un extraño fenómeno, según contó Sebastián. Y añadió que al voltear la vista se encontró con un objeto con forma rectangular y vertical, muy diferente a cualquier objeto que hubiera visto antes.

¿Qué vio Sebastián Ligarde?

De acuerdo a su relato, los hechos ocurrieron el 23 de septiembre en su domicilio, cuando Jorge estaba en la cochera y de repente gritó y le pidió al actor que saliera inmediatamente de su casa. Ya en el patio, Ligarde se percató de la presencia de halcones en el cielo, pero casi de inmediato notó algo que llamó profundamente su atención.

“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua”, relató Ligarde.

Y sumó a su narración que el objeto era de color plata con una forma alargada en espiral y que giraba levemente mientras descendía. Dice Ligarde que en un primer momento pensó que el objeto caería sobre la calle, frente a su domicilio, pero finalmente el objeto se dirigió hacia otra zona.

En una segunda parte de un video, el actor indicó que el objeto terminó cayendo en un bosque frente a su casa. Sin embargo, decidió no acercarse por miedo a los animales salvajes que habitan en la zona.

“Yo dije ‘ojalá caiga en la calle’ y, por tristeza, cayó 25 metros allá en el bosque del otro lado de la calle y dije ‘yo no me meto allí porque hay muchos animales salvajes’”, expresó.

El actor añadió que en la zona hay pumas, cerdos salvajes, jabalíes y serpientes venenosas.

Finalmente, Sebastián reconoció que podría tratarse de un “pedazo de debris (escombro) de algún satélite”, aunque no descartó que se tratara de un auténtico OVNI.

“Los OVNIS no nada más se ven en la noche como todo el mundo cree. Esto fue a las tres de la tarde. Así me pasó hace muchos años en un evento espiritista, que la aparición fue a las 3 de la tarde y no en la noche”, concluyó Ligarde.

Por su parte, alguno usuarios en redes sociales aseguraron que también vieron el mismo objeto en Texas, y que no era la primera vez que veían un OVNI en la región.

¿Qué fue de Sebastián Ligarde?

El actor se alejó de las pantallas y se estableció en Estados Unidos. Allá en su residencia montó su propia academia de actuación. Y trascendió que tras 38 años de haber protagonizado la telenovela ‘Quinceañera’ se reencontró con Nailea Norvind, otra de las villanas del melodrama con quien mantiene una entrañable amistad.

Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
