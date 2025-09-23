Suscríbete
Galilea Montijo confirma primer FINALISTA de La Casa de los Famosos México 3

Una dinámica bajo el mar dio este resultado.

September 22, 2025 
MrPepe Rivero
Galilea Montijo

Faltan un par de semanas para conocer a la o el ganador de La Casa de los Famosos México, y este 22 de septiembre conocimos el nombre del primer habitante finalista.

Galilea Montijo entró a La Casa para una dinámica debajo del mar, en la que el patio fue decorado como si estuvieran en el fondo del océano.

La cinámica consistía en buscar cofres en los que estuviera un catálogo dentro. Cada ronda, un habitante resultaba eliminado, al no encontrar el catálogo en el cofre que habían encontrado.

¿Cómo fueron eliminados de la dinámica para ser el primer FINALISTA?

El primero en ser eliminado de la dinámica fue Aarón Mercury, seguido de Shiky. Ninguno encontró catálogo en sus cajas.

Aldo de Nigris tampoco encontró catálogo... Ni Abelito, ni Dalilah Polanco.

Tras una ronda con Alexis Ayala y MAR CONTRERAS SE CONVIRTIÓ EN PRIMERA FINALISTA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO.

Las emociones explotaron durante toda la gala, pues encontrar el boleto dorado significan dos semanas dentro de La Casa de los Famosos México hasta el último día de la competencia.

Galilea Montijo saludó a todos los habitantes de La Casa de los Famosos México, incluido Abelito, a quien no vio durante el estreno, pues recordemos que Abelito entró a La Casa al interior de una bola disco.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
